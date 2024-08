Jihlava stále čeká na výhru. Prostějov od ofsajdových strastí vysvobodil dvougólový Habusta

Prostějov v sedmém kole Chance Národní Ligy zvítězil ve střetu tápajících celků na vlastním hřišti nad Jihlavou 2:1. Na nově zrekonstruovaném Stadionu Za Místním nádražím Hanáky v úvodu hned dvakrát připravilo o gól ofsajdové postavení, i tak nakonec šli do vedení zásluhou Jakuba Habusty (31). Hosté stihli ještě před přestávkou vyrovnat díky dorážce Justina Arauja-Wilsona (21), na druhou branku 31letého záložníka už ale tým z Vysočiny zareagovat nestihl.

Prostějov, který až v šestém kole ukončil čekání na první výhru v sezoně vítězstvím nad rezervou Baníku, přivítal v domácím prostředí poslední Jihlavu. Ta se před pátečním duelem nacházela na dně tabulky jako jediný tým, který dosud nezaznamenal tříbodový zisk. Střet tápajících celků se tak podle očekávání odehrával v duchu nervózního začátku.

V páté minutě se sice prosadil Martin Vybíral, ale jeho radost byla předčasná, protože brance předcházel ofsajd. Ve 26. minutě Prostějov znovu skóroval, když přesně hlavičkující Filip Žák využil chaosu před jihlavskou brankou. Avšak i tentokrát rozhodčí zvedl praporek. Stěžejní moment prvního poločasu přišel krátce nato, když se Habusta zmocnil odraženého míče na hraně vápna a nádhernou ranou pod břevno poslal Hanáky do vedení. To jim ale nevydrželo ani do přestávky.

Statistiky utkání. Livesport

Ke skákajícímu míči se v levém meziprostoru dostal Jan Chytrý a vypálil na vzdálenější tyč, po zákroku brankáře úspěšně dorážel Araujo-Wilson. Hned v první akci druhého poločasu se prostějovskou obranou prokličkoval Araujo-Wilson a donutil Luďka Vejmolu k dalšímu skvělému zákroku. Po 20 minutách, které se nesly ve znamení tvrdých soubojů ve středu hřiště, se k přesnému centru dostal na hranici malého vápna hlavičkující Kaká, orazítkoval ale pouze břevno brány Adama Jágrika.

O další zakončení se po velmi podobné akci postaral v 75. minutě Habusta, jihlavský brankář ale jeho pokus zlikvidoval. Stejný aktér se po přihrávce od Jana Koudelky pasoval do role domácího hrdiny a střelou z bezprostřední blízkosti přiřkl druhé vítězství v sezoně Hanákům. Utkání tak nakonec dopadlo lépe pro favorita. V příštím kole pojede 1. září Prostějov na hřiště rezervy Slavie, Jihlava přivítá o dva dny dříve doma Žižkov.

Tabulka Chance Národní Ligy