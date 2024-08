Prostějov bere z dlouhé přesilovky proti Vlašimi jen bod. Lídr Zlín vyhrál počtvrté v řadě

Prostějov nedokázal zvítězit ani v pátém utkání Chance Národní Ligy. Z páteční předehrávky proti Vlašimi bere jen bod za remízu 1:1, přestože hrál od 13. minuty přesilovku po vyloučení Petra Kurky. Domácí tak může těšit jen skutečnost, že poprvé v sezoně skórovali. Naopak opět nezaváhal Zlín, který doma porazil Viktorii Žižkov 1:0. Už v sedmé minutě rozhodl útočník Tomáš Poznar, jenž tak pomohl Ševcům ke čtvrté výhře v řadě a udržení se na prvním místě tabulky.

Vlašim začala utkání aktivněji, Chisom Onije dostal v páté minutě přihrávku na velké vápno, ale vysoko přestřelil. Domácí Lukáš Lahodný odpověděl o minutu později střelou těsně vedle branky. V deváté minutě se prostějovský Filip Žák sám řítil na branku hostů, ale svou šanci prováhal.

Domácím pomohl vlašimský Petr Kurka, který ve 14. minutě nepříjemně zajel do Lahodného. Jelikož za to dostal druhou žlutou kartu během tří minut, musel do sprch. Hosté však zůstali aktivní, v 15. minutě zahodil Martin Šubert velkou šanci. Běžel sám na domácí bránu, ale přestřelil. Stejný osud měl o pět minut později na druhé straně pokus Jana Koudelky. Ve 21. minutě se konečně radovali svěřenci Radima Kučery, když se Jakub Matoušek prosadil hlavou po rohovém kopu.

Statistiky utkání. Livesport

Po občerstvovací pauze uprostřed poločasu hra poněkud opadla. Prostějov sice více držel balon, ale jeho snaha k ničemu nevedla. Až ve druhé minutě nastavení měl obrovskou příležitost prostějovský Martin Vybíral, ale trefil se z malého vápna mimo. Byla to velká šance, ale namísto střely mu balon sjel po holeni.

Vlašim se i v deseti dočkala srovnání. Hodkova prudká hlavička v 57. minutě olízla po cestě do domácí sítě břevno a gólman Luděk Vejmola se natahoval marně. V 64. minutě měl šanci prostějovský Tomáš Jedlička, ale jeho střela z malého vápna mířila nad. Těsná domácí obrana mu nedovolila vystřelit přesněji. Útok Prostějova oživil Robert Bartolomeu, který rozhýbal pravou stranu. Poslal do šestnáctky hostů několik centrů, ten nejnadějnější z nich ale v 70. minutě nevyužil hlavou Jedlička.

V 74. minutě pálil domácí kapitán Jan Koudelka z hranice šestnáctky prudce k tyči, ale brankář Daniel Spilka jeho střelu vyrazil a skóre tak až do závěrečného hvizdu zůstalo nerozhodné. Domácí trenér Kučera má tedy o čem přemýšlet, jeho svěřenci nedokázali zvítězit ani přes neobvykle dlouhou přesilovku. Aktivně hrající Vlašim tak zvládla prodloužit svou neporazitelnost.

Zlín zahájil cestu k návratu do Chance Ligy ve velkém stylu. V úvodních čtyřech duelech ani jednou neinkasoval a před začátkem dalšího kola druhé nejvyšší české soutěže se nacházel s 10 body v čele tabulky. To Viktoria neměla tak povedený vstup do nové sezony, přesto jela do města Tomáše Bati s bilancí dvou remíz na venkovní půdě. Pozornost poutal před utkáním také Tomáš Necid, jenž se třemi góly patřil k nejlepším střelcům ligy.

Start utkání se povedl lépe domácím, když už v sedmé minutě našel Miloš Kopečný přesným centrem z pravé strany Poznara, který ve vápně hlavou uklidil míč do sítě. Po necelé půlhodině hry zaváhal na vlastní polovině hřiště Cletus Nombil, jenž přišel o míč, a tak se na bránu řítil David Klusák. Žižkovský obránce ale potvrdil, že na tyto situace není specializován, místo chladnokrevného zakončení totiž trefil vybíhajícího brankáře soupeře do hrudi a šanci nevyužil. Nombil nechal zapomenout na svou hrubku a v závěru první půle napálil zpoza vápna balon, který se zastavil až na tyči.

Statistiky utkání. Livesport

Velmi brzy po změně stran mohli hosté vyrovnat, když po faulu před pokutovým územím dostali příležitost zahrávat volný přímý kop. Role exekutora se ujal Necid, ovšem napálil pouze dobře postavenou zeď. Poté se hra uklidnila až do závěrečné desetiminutovky, kdy viktoriánům začalo docházet, že by měli zabrat. V 80. minutě si naskočil na centr z pravé strany Augusto Batioja, ale hlavou neumístil míč mezi tři tyče. V závěru duelu mohl dvakrát udeřit Dominik Gembický, ale domácí gólman Stanislav Dostál odolal a udržel i v pátém utkání sezony nulu.

Zlín tedy i popáté odešel neporažen a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Na záviděníhodnou sérii může navázat v pátek 16. srpna ve Vlašimi. Žižkov si bude moct spravit náladu o dva dny později, kdy přivítá Táborsko.