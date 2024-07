Velký návrat po 16 letech. Někdejší reprezentant Kozák podepsal roční smlouvu s Opavou

Další velký návrat do českého fotbalu je tady. Po více než 16 letech se do Opavy vrací zkušený útočník a odchovanec tamního fotbalu Libor Kozák (35). Zkušený útočník, který z Opavy odešel v létě 2008 do římského Lazia za 1,2 milionu eur a později si zahrál třeba v anglické Aston Ville a v pražské Spartě, podepsal s klubem roční smlouvu.

"V minulosti jsme vždy říkal, že bych se chtěl do Opavy jednou vrátit. V poslední době pak ten pocit začal být čím dál tím víc silnější a hlavně začal nabírat na realitě. Alfou a omegou všeho byla chuť si ještě zahrát na stadionu v Městských sadech před opavskými fanoušky a také před mojí rodinou, zejména před mým tátou a mámou, kteří mě celou kariéru nesmírně podporovali," svěřil se klubovému webu SFC Kozák.

"Takže i proto jsem byl rád, že o mě Opava stála a celý klub včetně trenéra o mě projevil zájem. Nechtěl bych znít teď nějak nostalgicky, ale návrat do Opavy jsem měl zkrátka vždy v hlavě, protože Opava jako klub je pro mě srdeční záležitostí," uvedl po podpisu smlouvy.

"Jsme velmi rádi, že se nám s Liborem podařilo vše doladit. Do klubu se díky tomu vrací velká osobnost, která má za sebou bohatou kariéru, včetně reprezentačních zkušeností. Věřím, že mu bude držet zdraví a bude pro nás důležitou osobou jak na hřišti, tak i v kabině," řekl místopředseda představenstva Martin Latka.

"Tím, že jsem vlastně už během jara věděl, že ta varianta mého návratu do Opavy je na stole, tak jsem se po celou dobu snažil udržovat. Věřím, že právě díky tomu jsem přišel už do začátku přípravy ve velmi dobrém fyzickém rozpoložení. Samozřejmě mi ale chybí herní kondice, protože jsem těch utkání v poslední době tolik neabsolvoval a zápas je zkrátka něco jiného než trénink. Základem všeho je každopádně zdraví a já se momentálně cítím dobře," svěřil se.

"Cítím, že jsem silný fyzicky, a i to byla jedna z těch mých vlastních podmínek návratu, které jsem si na sebe kladl. Do Opavy jsem se chtěl vrátit zdravý a plný sil, abych byl týmu prospěšný. Nechtěl jsem se vracet, jak se říká vyplivnutý a mít víceméně už po kariéře. To moje odhodlání, motivace a hlad se tady ještě ukázat je obrovský, a třebaže jsem cítil, že ten poslední rok nebo dva mi tohle všechno možná chybělo, tak věřím, že tady to určitě najdu," dodal.

"Vzhledem k tomu, že Libor naposledy působil v Itálii, tak aktuálně dolaďujeme veškeré administrativní záležitosti spojené s jeho přestupem do Opavy. Každopádně věříme, že se nám do pátku podaří vše dotáhnout tak, aby Libor mohl naskočit již proti Brnu," doplnil Latka.