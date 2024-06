Chile v prvním utkání na Copa América remizovalo s Peru, Bravo se stal nejstarším hráčem v historii

Druhý hrací den jihoamerického turnaje Copa América přinesl divákům na AT&T Stadium v americkém Texasu bezbrankovou remízu mezi Peru a Chile. Po zápase se mluvilo především o překonávání rekordů.

Chilský brankář Claudio Bravo se stal nejstarším hráčem, který kdy nastoupil na finálovém turnaji Copa América. Do nočního duelu nastoupil ve věku 41 let a 69 dní, čímž překonal brankáře Bolívie Carlose Trucca, který držel rekord od roku 1997 (39 let a 322 dní).

Bravo však nebyl jediným mužem v zápase, který hrál po dovršení 40 let. Navázal na něj střídající Paolo Guerrero. Peruánský útočník naskočil do zápasu ve 40 letech a 172 dnech, čímž se stal nejstarším hráčem v poli v historii šampionátu.

Statistiky zápasu. Livesport

Peru hned v prvním dějství přišlo o oporu týmu, když se zranil pravý obránce a kapitán Luis Advíncula. A co hůř – obránce, který je vybaven vynikající kopací technikou, údajně přijde i o zbytek turnaje.

Největší šance ke skórování měli Chilan Alexis Sánchez, jeho krajan Ben Brereton Díaz, na druhé straně v obrovské tutovce selhal Gianluca Lapadula.

Pro obě země to byla první remíza ve vzájemném střetnutí od 28. dubna 2004. Od té doby Chilané čtrnáctkrát zvítězili a šestkrát prohráli. Diváci, kteří Clasico del Pacífico sledovali, museli být po závěrečném hvizdu z bezbrankové remízy zklamaní.

Chile, které postoupilo do vyřazovací fáze v každém z posledních šesti vystoupení na Copa América, nyní čelí zvýšenému tlaku před druhým zápasem ve skupině s Argentinou. Peru se v dalším střetnutí utká s Kanadou. Úřadující mistři světa o den dříve porazili javorové listy 2:0.