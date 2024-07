Messi je v pořádku. Jsme klidní, prohlásil před semifinále s Kanadou trenér Argentiny Scaloni

Ještě nedal gól a potýká se s poraněním stehenního svalu. Lionel Messi (37) zatím neprožívá po individuální stránce nejvydařenější Copu, Argentina však turnajem v USA prošla až do semifinále, kde vyzve Kanadu. A chybět nebude ani hvězdný kapitán, jenž bude podle slov trenéra Lionela Scaloniho (46) fit a proti Javorovým listům nastoupí.

Messi se vrátil do hry ve čtvrtek při čtvrtfinálové výhře nad Ekvádorem poté, co kvůli zranění vynechal poslední zápas skupinové fáze proti Peru. Při postupu Argentiny do semifinále odehrál celý zápas, ale působil fyzicky oslabený. A když došlo na penaltové drama, byl jediným hráčem úřadujících mistrů světa, který svůj pokus neproměnil.

"Leo je v pořádku, takže se zítra do zápasu zapojí, jsme klidní. Jeho stav vypadá dobře. Je pro nás nenahraditelný," řekl Scaloni na tiskové konferenci před duelem s Kanadou a vzápětí dodal: "Pro mě je to snadné rozhodnutí. Zeptám se Lea, jak se cítí, a pokud řekne, že dobře, tak bude hrát minimálně 30 minut. Pokud bude k dispozici, určitě nastoupí."

Obhájci titulu usilují o rekordní 16. trofej z Copa América a v semifinále budou svého lídra potřebovat. Argentina a Kanada se na turnaji střetnou podruhé, v úvodním vzájemném zápase skupiny A favorité porazili nováčka 2:0. Trenér Albicelestes prozradil, že tentokrát se se svým protějškem Jessem Marschem pokusí o něco jiného.

"Všichni trenéři si dělají poznámky, aby napravili chyby a byli pro soupeře nebezpečnější. Oba budeme muset udělat něco jiného. My se budeme snažit mít míč a zabránit jim tak v jejich hře," uvedl šéf argentinské lavičky. Kanada se prezentuje fyzickou a agresivní hrou, díky níž se po triumfu v penaltovém rozstřelu nad Venezuelou radovala z postupu mezi nejlepší čtyři týmy.

"Kanada má hráče, kteří jsou fyzicky silní a také technicky dobří, trenér jim naordinoval agresivní styl hry. Dělali problémy všem týmům. Je těžké se jim vyrovnat, ale s našimi kvalitami doufáme, že budeme mít zápas ve svých rukou," uzavřel Scaloni.