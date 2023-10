Dobré zprávy z Waalwijku: Brankář Vaessen byl po kolapsu propuštěn z nemocnice

Brankář Waalwijku Etienne Vaessen (28), jenž musel být v závěru sobotního utkání nizozemské fotbalové ligy proti Ajaxu po srážce se soupeřem na hřišti oživován, mohl už v neděli večer opustit nemocnici. O jeho propuštění do domácího ošetřování informoval v rozhovoru pro televizní stanici NOS kapitán týmu Michiel Kramer (34).

"Všechno vypadá dobře," řekl Kramer s tím, že vyšetření neodhalilo žádné krvácení do mozku. Vedení Waalwijku rovněž potvrdilo, že se Vaessenův stav zlepšil, nemá žádné potíže a bude se dál zotavovat doma.

Brankář zkolaboval v závěru sobotního duelu. V 84. minutě zůstal bezvládně ležet na trávníku poté, co vyběhl na malé vápno proti míči, který si útočník Ajaxu Brian Brobbey předkopl příliš dopředu. Při střetu ho soupeř zasáhl do hlavy. Vaessen byl na hřišti několik minut oživován, než ho záchranáři odnesli na nosítkách. Už při převozu do nemocnice nabyl vědomí a vyšetření žádné další problémy neodhalila.

Utkání Waalwijku s Ajaxem bylo předčasně přerušeno, protože hráči obou týmů byli po incidentu otřesení. Ajax v té době vedl 3:2. Termín dohrávky zatím nizozemský svaz nestanovil.