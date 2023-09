ŠESTKA: Těžký anglický test gólmana Hladkého, Nosková v duelu generací i šance proti Ajaxu

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 26. září

Ipswich – Wolverhampton

Ve hře o anglický Ligový pohár zbylo posledních 32 týmů. V několika dvojicích už na sebe narazí soupeři z Premier League (jako například Newcastle s Manchesterem City), k zajímavé konfrontaci první a druhé nejvyšší soutěže dojde ve střetnutí Ipswiche a Wolverhamptonu. Tedy aktuálně druhého celku Championship a až 16. týmu elity. Oba celky tak dělí jen pomyslných šest míst.

Ipswich zatím míří za postupem výš. V sezoně si v 10 soutěžních zápasech připsal devět vítězství (jedno v poháru až v prodloužení), přemohl jej jen Leeds. I tak týmu, který ještě na jaře působil v Premier League, nastřílel tři góly. Jednou z opor Blues je český gólman Václav Hladký, jenž vládne Championship se čtyřmi čistými konty. Wolves se naopak trápí. V lize bodovali naplno v jediném ze šesti utkání a nevyhrají ani na stadionu rozjetého Ipswiche.

Středa 27. září

Domažlice – Jablonec

Podobnou krizí prochází Jablonec, jenž ještě jako jediný v této ligové sezoně nepoznal sladkou chuť vítězství (celkově pak uspěl v jediném z posledních 20 utkání nejvyšší soutěže, když ve skupině o záchranu doma porazil sestupující Brno 1:0). Jediná podzimní výhra přišla v poháru na hřišti třetiligové Admiry (5:1). A pět gólů se téměř rovná celé podzimní produkci Látalova týmu v lize, kde je se šesti trefami nejméně produktivní ze všech.

Domažlice naopak pomýšlejí na postup do druhé nejvyšší soutěže. Chodský celek má mladý útok, nejlepšímu střelci Tomáši Jedličkovi je stejně jako většině ostatních 20 let a je logické, že v zakončení občas chybí klid. Zkušenosti týmu kouče Pavla Horvátha dodávají ještě nedávno ligoví matadoři Václav Procházka a Martin Fillo. V minulém kole vyřadily Domažlice druholigovou Příbram a nyní ukončí Látalovo nevydařené angažmá na lavičce Jablonce.

Jablonec prožívá mizerný start do sezony. Livesport

Čtvrtek 28. září

Nosková – Pavljučenkovová

V osmifinále skvěle obsazeného turnaje v Tokiu dojde na souboj generací: 18letá Češka Linda Nosková vyzve o 14 let starší Anastasii Pavljučenkovou. Obě hráčky si po vyřazení ve 2. kole US Open daly od turnajů měsíční pauzu, po níž se vracejí právě nyní. Ruska v Tokiu došla v roce 2017 až do finále, v areálu Ariake Coliseum se jí daří dlouhodobě. Předloni na olympiádě tam slavila dokonce zlato v mixu s Andrejem Rubljovem.

Nyní v úvodním kole zničila světovou dvacítku Donnu Vekičovou 6:1, 6:1. A i když se v aktuálním žebříčku WTA nachází o 42 míst za Noskovou a bookmakeři věří spíš Češce, z postupu by se měla radovat ona. Svým silovým tenisem dokáže potrápit kohokoliv a vzhledem k tomu, že ani Nosková se nebojí do míčku opřít, bude duel o trpělivosti. Té bude mít víc starší a zkušenější hráčka, jež je navíc jako antukářka zvyklá na dlouhé výměny.

Pátek 29. září

Příbram – Chrudim

Výkony i výsledky Příbrami patří zatím k největším zklamáním této sezony druhé ligy. Středočechům, kteří na jaře bojovali v baráži o první ligu s Pardubicemi, momentálně patří v tabulce až deváté místo s propastnou 10bodovou ztrátou na vedoucí Žižkov. Týmu to nejde především dopředu, fakt, že jeho nejlepším střelcem je se třemi trefami stoper Jahič, mluví za všechno. Horší produktivitu má v soutěži už jen Líšeň.

Svěřenci Karla Krejčího vyhráli z posledních sedmi zápasů pouze dva a minule v Táborsku jen díky velkému štěstí. Soupeř si dal v nastavení vlastní gól rukou, k němuž se rozhodčímu navíc musel přiznat sám jeho autor, jinak by sudí možná odpískal přestupek Příbrami. Ani v Chrudimi nepanuje úplná spokojenost, tým tradičně sbírá remízy, aktuálně tři v minulých čtyřech kolech. Smírně také dopadly oba vzájemné duely u Litavky…

Aktuální forma Příbrami. Livesport

Sobota 30. září

Waalwijk – Ajax

Je to velmi smutný příběh i důkaz toho, že nic netrvá věčně. Na jedné z nejstabilnějších adres světového fotbalu panuje nyní sklíčenost a nejistota. Nové vedení udělalo v létě průvan v kabině a tým, jenž byl postrachem Evropy, je nyní žalostný i doma. Od výhry v úvodním kole dvakrát remizoval, jednou odešel poražen a v tabulce mu patří až 14. místo (má však o dva zápasy méně než ostatní).

O příčku výš se nachází Waalwijk, už to samo o sobě skýtá bizarní pohled. Žlutomodří sice začali nový ročník čtyřmi porážkami, nicméně minulá dvě kola zvládli. Nejdřív zdolali Arnhem, pak dokonce doma gólem z 89. minuty do té doby stoprocentní Twente. S Ajaxem sice Waalwijk prohrál 10x za sebou, teď má jedinečnou šanci černou sérii ukončit. Rozklížený tým se bude dávat dohromady měsíce, venku navíc v lize ještě v tomto ročníku nevyhrál.

Ajax zahájil sezonu příšerně. Livesport

Neděle 1. října

Pardubice – Hradec Králové

Východočeské derby proti sobě svede sousedy nejen na mapě, nýbrž i v tabulce. Hradec je s 10 body na 11. pozici, Pardubice s tříbodovou ztrátou hned za ním. Nejen proto se dá očekávat vyrovnaná bitva. Že si fanoušci v CFIG Aréně na příliš gólů nepřijdou, naznačuje pohled na předchozí výsledky obou celků. Domácí před výpraskem v Plzni 2:6 odehráli čtyři ligové zápasy v řadě, v nichž dohromady padl jediný gól.

Hradec zase má za sebou stejný počet utkání, v nichž pouze jednou skóroval. A po příchodu staronového kouče Václava Kotala se dá očekávat, že bude pracovat hlavně na obraně, což potvrdilo i čisté konto minulý víkend proti Jablonci. Když se k tomu přičte fakt, že v předešlých pěti vzájemných duelech obou celků, v nichž byly Pardubice vedeny jako domácí tým, padly všehovšudy dva góly (třikrát remíza 0:0), střeleckou show nelze vyhlížet ani tentokrát.