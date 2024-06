Čeká fanoušky v Kolíně jednoznačná záležitost? Suverénní Španělé v osmifinále vyzvou Gruzii

Španělé se v nedělním osmifinále mistrovství Evropy v Německu utkají s Gruzií. Suverénní fotbalisté La Roja, kteří jako jediní z 24 týmů neztratili ve skupině ani bod a neinkasovali, jsou jasnými favority. Výběr zakavkazské země je největším překvapením turnaje, když při premiérové účasti nečekaně postoupil z "české" skupiny. Zápas v Kolíně nad Rýnem má výkop ve 21:00.

Španělé postupně na Euru porazili Chorvaty 3:0 a obhájce zlata Italy a Albánce 1:0. Gruzínci nejprve podlehli Turkům 1:3, poté remizovali s Čechy 1:1 a nečekaně zdolali Portugalce 2:0. Útočník Georges Mikautadze je se třemi góly nejlepším střelcem turnaje.

"Máme ke Gruzii obrovský respekt. Prožívá mimořádný turnaj a proti Portugalsku předvedla znamenitý výkon. Neustále se zlepšuje. Prostě musíme udělat to co vždycky - předvést to nejlepší, co v nás je," řekl webu UEFA španělský trenér Luis de la Fuente.

Tým z Pyrenejského poloostrova, se třemi triumfy na ME spolu s Německem historicky nejúspěšnější země, porazil Gruzii v šesti z dosavadních sedmi utkání. Naposledy se soupeři utkali v kvalifikaci na letošní Euro, v níž Španělé vyhráli doma 3:1 a v Tbilisi dokonce 7:1. Gruzie na šampionát postoupila přes play off.

"Samotný postup na turnaj byl sen. Snili jsme i o osmifinále, ale mysleli jsme si, že to není možné. Před zápasem s Portugalskem jsme neřešili, na koho bychom v případě vítězství narazili, bereme to prostě postupně," uvedl francouzský kouč Gruzie Willy Sagnol.

Španělé na něj udělali dojem. "Ve skupinové fázi byli asi nejlepší. Je to další velká výzva. Nevím, jestli příliš velká, ale budeme bojovat od první minuty, tak jako na celém turnaji," prohlásil Sagnol.

Vítěz se ve čtvrtfinále 5. července utká ve Stuttgartu s domácím Německem.

