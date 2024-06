Expert Livesportu Bernardeschi: Itálii čeká proti Švýcarsku těžká zkouška, baví mě Španělé

Byl to on, kdo v roce 2021 rozhodl v penaltovém rozstřelu finále o tom, že pohár pro mistry Evropy poputuje do Itálie. Útočník Federico Bernardeschi (30), bývalý hráč Fiorentiny či Juventusu, nyní válí v MLS za Toronto a během Eura 2024 se o své postřehy z turnaje dělí s Livesport Zprávami. Tento týden si vzal na mušku výkony týmů ve skupinové fázi a přidal i vyhlídky na osmifinále, v němž obhájci titulu narazí na Švýcarsko.

Skupinová fáze mistrovství Evropy je minulostí a nebylo v ní nouze o překvapení. Které týmy na vás udělaly největší dojem?

"Vzhledem ke středečnímu výsledku určitě Gruzie. Myslím, že všechny trochu zaskočili, protože na Euru byli tak trochu za Popelku. Mají výjimečného hráče v osobě Chviči Kvaraccheliji, který je v podstatě dotáhl do osmifinále. Pak bych vybral Rakousko, je překvapivením, že postoupili z prvního místa. Zajímavá byla skupina s Belgií, ve které všechny týmy skončily se čtyřmi body. Velmi vyrovnané."

Který tým se vám nejvíc líbil a který naopak zklamal?

"Jednoznačně mě zaujalo Španělsko, které jako jediné zakončilo skupinu s devíti body a hrálo opravdu skvělý fotbal. Další favorité se trochu trápili, ale myslím, že je to dáno tím, že v dnešní době hrajeme fotbal celý rok každé tři dny. Hráči pak přijíždějí na vrchol sezony vemi unavení, zápasů je opravdu hodně."

Sestřih zápasu Španělsko – Itálie. Česká televize

Kteří hráči na vás udělali největší dojem?

"Určitě Nico Williams a Lamine Yamal, to jsou pro své týmy mimořádně důležití hráči. Pak Jamal Musiala z Německa, ale také náš Riccardo Calafiori, kromě něj byli za Supermany i Nicolo Barella a Gigio Donnarumma. Kevin De Bruyne na hřišti jako obvykle opět působí až uměleckým dojmem, i když tady nemá takovou podporu spoluhráčů."

Když už jsme u Nica Williamse, který je stejně jako vy křídelní hráč, Itálie se na pravém křídle proti Španělsku dost trápila. Je to důvod k obavám?

"Giovanni Di Lorenzo je kvalitní hráč, ale když máte před sebou Nica Williamse, který je neskutečně silný v soubojích jeden na jednoho, je normální, že máte potíže. Je to trochu jako hrát proti Rafaelu Leaovi. Když jsou takoví hráči ve formě, dokážou zcela otočit průběh zápasu. Mají rychlost, techniku a když se na vás rozběhnou a jdou doprava, doleva... Každý obránce na světě by měl před takovými hráči obavy."

Jak zatím hodnotíte Itálii? Po poměrně přesvědčivém vítězství nad Albánií přišlo trápení se Španělskem a nakonec Chorvatsko, proti němuž si Italové vedli slušně, ale vyrovnali až v 98. minutě.

"Myslím, že první zápas byl velmi dobrý. Začali jsme studenou sprchou s inkasovaným gólem, ale krizový moment jsme překonali. Byla tam skvělá reakce mentální i herní. Proti Španělsku jsme se trápili, ale upřímně řečeno jsem to očekával. Trápili jsme se i v roce 2021, protože Španělé pořád mají míč a donutí vás běhat, znervózní vás, nutí vás dělat věci, na které nejste zvyklí. Je to tým, proti kterému se hraje opravdu těžko. A Chorvatsko má kvalitní hráče, nikdy to proti němu není procházka růžovým sadem. Osmifinále jsme si zajistili až sedm vteřin před koncem, ale zápasy někdy zkrátka končí až v 98. minutě."

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

Trenér Spalletti využil s týmem různá rozestavení, ze 4-2-3-1 přešel na 3-5-2. Patrně proto, aby zahustil střed hřiště, kde jsou Chorvaté silní. Která formace se vám líbila víc a jaká je podle vás pro Itálii nejlepší?

"Myslím, že hodně záleží na vlastnostech hráčů, které chce trenér použít. Spalletti podle mě od začátku věděl, že se tříčlennou obranou je vzadu dostatečně zajištěn a v posledních měsících zkoušel jiný přístup, jinou mentalitu, jinou hru. Ale ví, že se případně může k této formaci vrátit."

Pro rozestavení 3-5-2 byl obětován Federico Chiesa. Není škoda přijít o potenciálně klíčového hráče základní sestavy?

"Nemluvil bych o tom jako o hříchu. I v Juventusu jsme viděli, že v systému 3-5-2 se Federico na pozici za útočníky příliš nehodí, takže trenér zvolil hráče, který se tam cítí lépe. Pokud se hraje hodně přes křídla, Chiesa podle mě na hřiště patří, ale pokud ne, je v pořádku, aby tuto roli převzali jiní hráči. Všechno se odvíjí i od soupeře a od toho, jak trenér čte hru."

V sobotu se Itálie utká v osmifinále se Švýcarskem. Co od zápasu očekáváte?

"Podle mého názoru to bude těžký zápas. Švýcaři mají kompaktní tým, hodně běhají, mají velmi dobré hráče do protiútoků. Budeme si muset dávat velký pozor na kontry, protože po většinu zápasu budeme mít míč my, ale oni budou vyrážet do nebezpečných protiútoků."

Na závěr klasická otázka: Jak daleko může Itálie dojít?

"Stát se může všechno, je to otevřené. Kluci si ale musí hlavně užívat cestu, na které jsou. Každý okamžik, každý zápas, každou emoci. Právě takovéto turnaje vám totiž dávají mimořádné okamžiky."