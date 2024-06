Co ukázali Češi proti Portugalsku: Staněk zářil, pak zavinil gól, tým odřízl Schicka s Kuchtou

První vystoupení české fotbalové reprezentace na Euru je minulostí. Výběr trenéra Ivana Haška (60) sahal na stadionu v Lipsku po senzaci, ale nakonec favorizované Portugalsko vyhrálo. Oba góly přitom padly po nepovedených zákrocích českých reprezentantů. Co dalšího úvodní zápas Součka a spol. ukázal?

Staněk vynuloval Ronalda, ale...

Před turnajem se spekulovalo, zda bude jedničkou Jindřich Staněk, nebo trenéři vsadí na Matěje Kováře. Boj o místo v brance vyhrál zkušenější slávista. A hned v prvním utkání na Euru ukázal, že se trenéři nerozhodli špatně. Cristiana Ronalda vychytal ve dvou velkých šancích. Působil sebevědomě. Svědomí však neměl čisté u první inkasované branky, kdy míč místo chycení jen vyrazil do blízko stojícího Robina Hranáče a balon se odrazil do branky. Škoda, jinak by aspiroval na českého muže zápasu.

Ronaldovy statistiky. Opta by Stats Perform

Dobrá atmosféra

Lipsko je z Česka v pohodové dojezdové vzdálenosti autem. A od prvních minut bylo na tribunách slyšet české pokřiky. A když Lukáš Provod otevřel svojí ranou z dálky skóre, aréna, která spadá do známého koncernu energetických nápojů, jako by dala Čechům v hledišti i na hřišti křídla. Ožily tribuny i hráči.

Atmosféra před startem utkání. Livesport

Schick s Kuchtou odříznuti

Odnesli českou pasivitu v prvním poločase. Patrik Schick a Jan Kuchta se marně rvali na hrotu o nakopávané míče s portugalskými obránci. Když už Češi dokázali dostat míč na zem, chyběla podpora. České mužstvo vůbec nedokázalo využít dvou forvardů na hřišti. Jestliže se o Schickovi mluvilo jako o opoře, která v těžkých chvílích podrží národní tým, v Lipsku to neměl kdy dokázat. Češi za první poločas neměli ani jednu střelu, natož na branku...

Sestřih zápasu Portugalsko – Česko. Česká televize

Neaktivivní střed pole

Místo Antonína Baráka a Adama Hložka dostal přednost na podhrotové pozici záložníka Pavel Šulc. Ale ani jeho pozitivní nálada, kterou vtiskl do aktivity na hřišti, zbytek týmu nenakazila. Češi se báli na Portugalce více zatlačit. Po soubojích útočníků se ani nikdo nerval o druhé a odrážené balony. Ty tak sbírali hráči v červeném, kteří navíc nebyli pod tlakem českých hráčů. Když už se ale český tým dostal na portugalské polovině k balonu, kombinace byla většinou kostrbatá a nevedla k nebezpečí. Že by až přílišná nervozita?

Šulc byl v základní sestavě. Opta by Stats Perform

Smůla šéfa Hranáče

Odehrál skvělý zápas. Roste do velké jistoty české obrany. Působí tak trochu jako zjevení. Člověk si říká, jak je možné, že si ho trenéři v Plzni a v národním týmu nevytáhli dřív? Jenže povedený výkon Robina Hranáče kalí dva inkasované góly – u obou se totiž smolně nachomýtl. Poprvé do něj vyrazil brankář Staněk míč a vstřelil si vlastní gól. Podruhé zase zvláštní zákrokem nedokázal zamezit centru před branku. Ukázal však, že obrana pod jeho kuratelou může fungovat.