Dalič i po nevydařeném Euru zůstane trenérem Chorvatska. Má naši důvěru, zaznělo

Zlatko Dalič (57) s chorvatskou reprezentací vypadl na mistrovství Evropy již ve skupině, proto se začalo spekulovat o budoucnosti zkušeného kouče, jenž ale zůstává ve funkci. Marijan Kustič, prezident Chorvatského fotbalového svazu, vyjádřil trenérovi důvěru.

Chorvatsko do Eura vstoupilo porážkou 0:3 se Španělskem, následně v nastaveném čase ztratilo výhru nad Albánií (2:2) a to samé se opakovalo s Itálií (1:1), proto Vatreni obsadili až třetí místo ve skupině B a po dalších výsledcích ztratili šanci na postup do vyřazovacích bojů.

Dalič ale navzdory velkému zklamání zůstává ve funkci. "Je trenérem a zůstane trenérem chorvatské reprezentace. Mluvili jsme spolu a podali si ruce," řekl Kustič na adresu reprezentačního kouče, jenž na jaře minulého roku prodloužil smlouvu do roku 2026.

Chorvaté jsou pod Daličem úspěšní – na mistrovství světa 2018 obsadili druhé místo po finálové porážce 2:4 s Francií a na světovém šampionátu v Kataru skončili třetí. Ze skupiny postoupili také na mistrovství Evropy 2020, avšak v osmifinále po prodloužení nestačili na Španělsko.