Euro 2024 ONLINE: Německo na úvod turnaje vyzve Skotsko

Tento den vyhlížela celá fotbalová Evropa. Po třech letech je zpět evropský šampionát, jehož sedmnáctou edici hostí Německo. Právě Die Mannschaft na úvod ostře sledovaného turnaje vyzval Skotsko. Hlavní události prvního dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:38 – Gól Floriana Wirtze, který padl v čase 9:54, byl druhým nejrychlejším v historii zahajovacích zápasů Eura. Rekord nadále drží Řek Giorgios Karagounis, který se v roce 2004 trefil proti Portugalsku v čase 5:57. Všechny branky prvního utkání letošního šampionátu si můžete prohlédnout v sestřihu.

23:33 – Skotsko inkasovalo pět gólů poprvé od přátelského utkání s USA v květnu 2012 (1:5). V soutěžním zápase obdrželo pět branek dokonce premiérově od listopadu 2003 a kvalifikačního duelu na Euro s Nizozemskem (0:6).

22:56 – Německo zahájilo domácí Euro výhrou 5:1 nad oslabeným Skotskem. V mnichovské Allianz Areně vedli po prvním poločase už o tři branky, postupně se trefili Wirtz, Musiala a z penalty Havertz. Ostrované hráli od konce úvodního dějství bez vyloučeného Porteouse. V 68. minutě se prosadil Füllkrug, Skotové v závěru snížili po vlastním gólu Rüdigera, skóre ale uzavřel v nastavení Emre Can.

22:51 – Skotové se v závěru utkání dočkali čestného úspěchu, vlastní gól si dal Antonio Rüdiger.

22:46 – Vůbec poprvé v historii se stalo, že Německo nastřílelo v prvním poločase zápasu evropského šampionátu tři branky.

22:38 – Loïc Nego nenastoupí za maďarskou reprezentaci do sobotního úvodního zápasu mistrovství Evropy proti Švýcarsku. Třiatřicetiletý obránce Le Havru má potíže se stehenním svalem a trenér Marco Rossi doufá, že ho bude mít k dispozici na středeční utkání s Německem.

22:31 – Skotsko prohrává už 0:4, další branku domácích přidal Niclas Füllkrug. Útočníkovi Dortmundu stačilo na gól pouhých pět minut na hřišti – v 63. minutě střídal Havertze.

22:18 – Německý trenér Julian Nagelsmann se ve věku 36 let a 327 dní stal historicky nejmladším koučem na Euru. Dosud držel rekord Srečko Katanec, který na evropském šampionátu 2000 vedl Slovinsko ve 36 letech a 333 dnech.

21:47 – Die Mannschaft proti Skotsku dominuje, krátce před přestávkou vede už 3:0. Třetí gól dal Havertz z penalty nařízené po faulu Ryana Porteouse na Ilkaye Gündogana. Obránce Watfordu byl za ostrý zákrok na protihráčovu holeň vyloučen.

21:32 – Na tribunách Allianz Areny se to hemží známými tvářemi. Bok po boku usedli a zahajovací zápas společně sledují trenérské legendy Alex Ferguson a José Mourinho.

21:21 – Němci pokračují v drtivém úvodu, jejich druhý gól dal v 19. minutě Jamal Musiala, jemuž ideálně předložil balon Kai Havertz.

21:12 – Autorem prvního gólu na Euru 2024 je ofenzivní univerzál Leverkusenu Florian Wirtz. V 10. minutě střílel po přihrávce Kimmicha z prvního dotyku z hranice šestnáctky a balon se o tyč odrazil do brány Anguse Gunna. Průběh zápasu můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

20:58 – V základní sestavě Německa v zahajovacím duelu Eura proti Skotsku nechybí ani navrátilec do národního týmu Toni Kroos, který po turnaji ukončí úspěšnou kariéru.

20:35 – Hráči dánské reprezentace odmítli zvýšení odměn v národním týmu a podle vyjádření hráčské unie tímto mimořádným krokem umožnili zajištění stejných pracovních podmínek pro své ženské kolegyně. Nová smlouva se svazem nabude účinnosti po Euru a bude platná do roku 2028. Za reprezentaci v národním týmu by měli pobírat muži i ženy stejné prémie.

18:40 – Mnichov už vyhlíží začátek úvodního zápasu evropského šampionátu mezi Německem a Skotskem a město vstřebává záplavu dalších a dalších fanoušků. Ve fanzóně v Olympiaparku se nachází zhruba 25 tisíc lidí, dalších 14 tisíc je pak na Marienplatz. Policie přitom již zatarasila vstupy na náměstí, je totiž kapacitně přeplněné.

16:28 – "Bylo pro mě překvapení, že přišlo tolik lidí na trénink. Myslím, že všichni hráči si to užili, bylo to skvělé. Fanoušci si pak zasloužili nějaký náš čas a rádi jsme jim věnovali podpisy. Byl to takový fajn otevírací trénink," řekl novinářům ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

16:07 – Šest skotských fanoušků, z toho dva vážně, se zranili při nehodě v Německu, kam přicestovali na Euro. Cestou z letiště ve Weeze jeli v noci pronajatým autem do Mnichova k úvodnímu zápasu s domácí reprezentací, ale čelně se srazili s jiným vozem. Podle policie zřejmě zapomněli, že se v Německu nejezdí na rozdíl od jejich vlasti vlevo.

15:30 – Tisíce Skotů se společně s davy domácích příznivců setkaly v Olympijském parku v Mnichově. Do tamní obrovské fanzóny proudily už od dopoledních hodin zástupy fanoušků, aby tu na velkoplošné obrazovce sledovaly večerní zahajovací zápas Eura. Jak to na místě vypadá, zjistíte v reportáži, kterou připravil Lukáš Pečeně.

15:08 – Kapitán národního týmu Tomáš Souček vynechal na pátečním tréninku některá cvičení kvůli drobnému zdravotnímu problému. Nemělo by ale jít o nic vážného.

14:54 – Aymeric Laporte nestihne start evropského šampionátu. Španělský obránce si přivodil svalové zranění, netrénoval ani v pátek a nebude k dispozici na sobotní utkání proti Chorvatsku.

13:40 – Fanzóna v Mnichově se pomalu zaplňuje, prim zatím hrají skotské dudy.

12:57 – Devět hodin před úvodním hvizdem prvního zápasu 17. evropského šampionátu se začíná plnit mnichovská fanzóna.

12:55 – Jak už jsme avizovali, Livesport Zprávy jsou v centru dění. Reportér Lukáš Pečeně posílá pozdrav přímo z mnichovské Allianz Arény.

12:49 – Čeští fotbalisté se podepisovali malým fanouškům, od jednoho z nich přitom záložník Antonín Barák obdržel talisman v podobě vlastnoručně vyrobené české vlajky.

12:20 – Lipsko v pátek otevírá fanzónu, skutečnou fanouškovskou náladu do města přinesou až Češi s Portugalci, jejichž národní týmy zde v úterý 18. června změří síly jako první. Lipsko uspořádá čtyři zápasy, fanoušky chce ale hostit po celý měsíc. K veřejným projekcím všech utkání slibuje koncerty, vystoupení pro děti nebo turnaje v počítačových hrách.

12:17 – Přímo v dějišti šampionátu je reportér Livesport Zpráv Lukáš Pečeně, který se zveřejnil na svém osobním účtu na sociální sítí blog s tématikou Eura.

12:10 – Český celek bude na severním okraji Hamburku do neděle, kdy se vlakem přesune do Lipska k úternímu prvnímu utkání na šampionátu proti Portugalsku. Poté se vrátí zpět na základnu a další dva duely skupiny proti Gruzii a Turecku odehraje na stadionu v Hamburku.

11:48 – Do tréninku se zapojily také největší hvězdy české reprezentace – kapitán národního týmu Tomáš Souček a současný nejlepší střelec Patrik Schick.

11:29 – Otevřený první trénink české fotbalové reprezentace na ME sledoval v německém Norderstedtu vyprodaný stadion, dorazilo 1200 lidí, povětšinou dětí. Trenér Ivan Hašek má k dispozici už i Ladislava Krejčího, který měl ve čtvrtek řešit svůj transfer do Girony přímo v Katalánsku. Více spekulací a přestupů.

10:51 – Oficiální účet Eura zveřejnil na sociální síti X video, v němž připomíná památné góly zahajovacích zápasů...

09:52 – Přesně před třemi roky se Patrik Schick prosadil v úvodním zápase národního týmu na evropském šampionátu z poloviny hřiště. Češi tehdy porazili Skotsko díky dvěma brankám pozdějšího nejlepšího střelce turnaje 2:0 a položili základ na úspěšné tažení do čtvrfinále. Jak tomu bude letos? Soubor trenéra Ivana Haška načne Euro v úterý proti Portugalsku.

09:25 – Joshua Zirkzee včera večer přiletěl do Wolfsburgu a připojil se k nizozemské reprezentaci. Trenér Ronald Koeman útočníka Boloni povolal poté, co se zranil Brian Brobbey, volné místo na soupisce měl už po zranění Teuna Koopmeinerse.

09:03 – Nepříjemnost řeší před startem evropského šampionátu reprezentace Belgie, zkušený Axel Witsel si poranil tříslo a je ohrožen jeho start proti Slovensku.

08:48 – Na koho Češi narazí ve skupině? Znáte nejlepší střelce reprezentací našich soupeřů? A co jejich nejlepší výsledky na Euru? Vše naleznete v přehledu na instagramovém profilu Livesportu.

07:34 – Oficiální účet evropského šampionátu na sociální síti X zveřejnil příspěvek s největšími hvězdami turnaje a dodal: "Čekání je u konce".

06:31 – Francouzský mistr světa z roku 1998 Emmanuel Petit v exkluzivním rozhovoru pro anglickou redakci Livesport Zpráv říká, že národní tým se musí na Euru 2024 pořádně předvést a dát zapomenout na šokující vyřazení Švýcarskem z posledního evropského šampionátu. Podporuje také megahvězdu Kyliana Mbappého, aby po konečně vyřešeném odchodu z PSG byl klíčovou tváří celého mužstva. Přečtěte si kompletní rozhovor.

06:30 – Jak si na evropském šampionátu povedou Češi? A jak bude vypadat slovenská cesta turnajem? Poslechněte si 280. epizodu podcastu Livesport Daily s novinářem Lukášem Vráblikem. Více informací v článku.

06:24 – Zatím je prázdná, ale vypadá skvěle. "Hodně do příjemna," zhodnotil fanzónu v Mnichově Lukáš Pečeně, jeden ze zástupců redakce Livesport Zpráv přímo v bavorské metropoli.

06:18 – Přímo v dějišti úvodního zápasu se nachází i Livesport Zprávy, které vám po celou dobu evropského šampionátu budou poskytovat jedinečný zážitek.

06:10 – Skotsko zvládlo jediné vzájemné utkání s Německem z posledních 13 (1-4-8) – zvítězilo v dubnu 1999 v přátelském utkání v Brémách. Jak dopadne páteční utkání, které otevře sedmnácté mistrovství Evropy?

06:03 – Do dějiště úvodního zápasu Eura dorazili i skotští fanoušci. A je jich opravdu mnoho. Ulice Mnichova jsou k nepoznání, místo bavorských krojů jsou totiž k vidění skotské kilty.

06:00 – Zahajovacím zápasem mezi domácím Německem a Skotskem dnes začne sedmnácté mistrovství Evropy. Hostitelská země touží po napravení reputace po neúspěších z posledních let, Skotové na čtvrtém Euru zabojují o premiérový postup do vyřazovací fáze. Utkání má v Mnichově výkop v 21:00. Více informací v článku.