Francie potřebuje proti končícímu Polsku bod, o postup zabojuje i Rakousko proti Nizozemsku

Silně obsazená skupina D na mistrovství Evropy vyvrcholí závěrečnými úterními zápasy. Francie se v Dortmundu utká s Polskem a Nizozemsko v Berlíně narazí na Rakousko. Poláci již nemohou postoupit do osmifinále, zbývající tři týmy k němu potřebují udělat poslední krůček. Obě utkání mají výkop v 18:00.

Poláci zatím nebodovali a jako první na turnaji po dvou zápasech definitivně přišli o šanci na osmifinále. Francie a Nizozemsko se ziskem čtyř bodů již téměř jistě postoupí, případná remíza oběma postačí k potvrzení jedné ze dvou prvních příček ve skupině. Rakousko pak s ohledem na tři získané body a aktivní skóre může doufat, že i v případě porážky by se mohlo zařadit mezi čtyři postupující týmy ze třetích míst s nejlepší bilancí. Bude však také usilovat o větší jistotu.

Francie by měla znovu nastoupit bez svého lídra Kyliana Mbappého, který léčí zlomený nos. Na turnaji zatím ani jednou neinkasovala, ve skupinové fázi Eura zůstává pod vedením trenéra Didiera Deschampse celkem osm zápasů bez porážky (čtyři výhry a čtyři remízy). Výbornou formu má záložník N'Golo Kanté, který na velkém turnaji ještě nikdy neprohrál zápas v základní hrací době. Jeho série 17 zápasů (12 výher, 5 remíz) je rekordní pro evropského hráče. "Vypadá to dobře vzhledem k tomu, co nás ještě čeká," řekl třiatřicetiletý hráč o formě "Les Bleus".

Preview zápasu Francie – Polsko. Livesport

Poláci svého úterního soupeře naposledy porazili v roce 1982, od té doby s ním čtyřikrát prohráli a čtyřikrát remizovali. Loučení bude mít zvláštní příchuť pro Roberta Lewandowského. Kanonýr se vrátí na stadion, kde čtyři sezony hrál za Borussii.

"Postoupit už nemůžeme, nasadíme však naši nejlepší možnou sestavu. Zápas pro nás bude dobrý jako součást přípravy na podzimní Ligu národů," avizoval zklamaný trenér Michal Probierz. "Potřebujeme zlepšit produktivitu, abychom mohli splnit náš cíl postoupit do dalšího kola," uvedl Deschamps.

Rakušané se chystají na neoblíbeného soupeře. Naposledy ho dokázali porazit v roce 1990, od té doby s "Oranje" prohráli všech sedm vzájemných zápasů. Naposledy 0:2 na minulém Euru. Nizozemci si věří na zisk alespoň jednoho bodu potřebného k umístění mezi prvními dvěma. Rakušané by se zase chtěli vyhnout potenciálně nejistému třetímu místu.

"S Francií jsme hráli bez branek. Všichni naši útočníci to měli těžké a někdy neměli trpělivost dělat správná rozhodnutí, ale nakonec si myslím, že to byl zápas, z něhož můžeme vyjít," uvedl Ronald Koeman, trenér Nizozemska.

Preview zápasu Nizozemsko – Rakousko. Livesport

"Výhra nad Polskem nám dodala sebevědomí. Je znát, jak velký mentální boj to je. Není to poslední krok, chceme ho udělat proti Nizozemsku poté, co jsme se pokusili plně dobít baterie," přál si jeho protějšek Ralf Rangnick.