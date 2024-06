ANALÝZA: Nizozemci měli i podruhé na Euru štěstí, Francie ukázala závislost na Mbappém

Utkání fotbalistů Nizozemska a Francie přineslo první bezbrankovou remízu letošního Eura. Ačkoliv jsou oba celky s remízou zřejmě spokojeny, celé to mohlo být klidně jinak. Útočná vozba vicemistrů světa si totiž šance dokázala bez problému vytvářet, jenže jí bez zraněného Mbappého chyběl ten poslední krůček k úspěchu. Navíc Nizozemsko zatím před vápnem doprovází na turnaji notná dávka štěstí.

Jednoznačně největším spalovačem šancí byl v utkání Francouz Antoine Griezmann. Dlouholetá opora Atlétika Madrid se dvakrát ocitla s míčem v malém vápně, ani jednou ho však nedokázala dopravit za záda Barta Verbruggena. Obě tyto šance navíc měly něco společného. Na jejich přípravě se vždy podílel aspoň jeden z trojice Marcus Thuram, Adrien Rabiot a N'Golo Kanté.

Asi největší šanci zápasu si Francouzi vytvořili ve 14. minutě. Rabiot posunul míč na Thurama, který měl sice na zádech nalepeného Virgila van Dijka, i tak dostal míč do vápna zpět na Rabiota, jenž předložil Griezmannovi, místo aby střílel. Ten míč skoro vůbec netrefil a Nizozemci tak mohli vyrazit do protiútoku. Asi nejpohlednější na této akci byla patička, kterou Thuram ve vápně našel záložníka Juventusu. Nejednalo se o jedinou takovou akci v podání útočníka Interu Milán v tomto zápase.

Sestřih zápasu Nizozemsko - Francie (0:0). Česká televize

Podobným způsobem ve druhém poločase přihrál do pokutového území Ousmane Dembélému. Následně se míč odrazil ke Kantému, a ten z pvního doteku připravil palebnou pozici pro Griezmanna. Kapitán však v další obrovské šanci selhal. Přihrávání do vápna je pro Thurama v poslední době oblíbenou disciplínou. V minulých pěti utkáních, do kterých nastoupil, se o takový pas pokusil hned osmkrát a pokaždé úspěšně našel svého spoluhráče.

Hráči ze země galského kohouta s vytvářením šancí rozhodně problém neměli. Třeba takový Kanté nahrál spoluhráčům na střelu hned třikrát a vytvořil příležitosti v hodnotě 0,84 xA. V součtu obou zápasů dosáhl na hodnotu 1,02 xA, což je zatím druhý nejlepší výkon na turnaji. Jeho parťáci však šance zatím zahazují, a tak je záložník saúdskoarabského Al Ittihádu bez asistence. Nelze se ubránit dojmu, že Mbappé by si v podobných situacích věděl bez problému rady...

To Nizozemsko má co se týče očekávaných gólů spíš štěstí, a to hlavně před vlastní brankou. Družina Ronalda Koemana sice inkasovala pouze jednou, ovšem už to mohlo být klidně i třikrát. Například Chorvaté, kteří dovolili soupeřům střelecké příležitosti v hodnotě 2,87 xG, lovili míč ze sítě už pětkrát, dostali tedy o čtyři branky víc než Oranjes. Rozdíl v xG je přitom nepatrný. U Van Dijka a spol. je to 2,84.

Defenzivu tak budou muset Holanďané určitě zlepšit. S průměrným povoleným xG 1,42 na zápas velké věci dokázat nejdou...