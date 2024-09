Bylo 8. září 2023, když teenager z Barcelony Lamine Yamal (17) debutoval coby historicky nejmladší hráč ve španělském reprezentačním A-týmu. Od té doby uběhl přesně rok a hvězda talentovaného mladíka, na jehož konto za tu dobu přibyly góly, rekordy i titul z Eura, září stále intenzivněji.

Yamal se před rokem stal nejmladším hráčem, který kdy za seniorský tým Španělska nastoupil a záhy i nejmladším, jenž za něj skóroval. Bylo mu 16 let a 56 dní, když v kvalifikaci Eura 2024 v Tbilisi pomohl posledním gólem zápasu k demolici Gruzie 7:1.

Snový den jeho kariéry byl symbolickým prologem toho, co mělo v dalším roce přijít. Yamal během něj nastoupil v dresu La Roja do 15 utkání, v nichž nastřílel tři góly a přidal osm asistencí. Výraznou měrou přispěl k titulu na letošním ME, na němž byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem.

"Seběhlo se to hrozně rychle, mám pocit, že reprezentační dres jsem poprvé oblékl teprve nedávno," vyprávěl na tiskové konferenci před nedělním zápasem Ligy národů ve Švýcarsku. "V nároďáku je to jiné než v klubu. Hrajete za svou zemi a všichni vás sledují, cítíte se velmi hrdý," dodal.

Při čtvrteční remíze 0:0 se Srbskem odehrál celé utkání a se známkou Livesportu 7.5 byl jeho nejlépe hodnoceným hráčem. Ač by roční reprezentační výročí mohl oslavit přímo na hřišti, večer v Ženevě do hry spíš nezasáhne. Trenér Luis de la Fuente totiž avizoval, že vzhledem k náročnému programu výrazně obmění sestavu.

Yamalova bilance za rok v národním týmu. Livesport

Yamalova hvězda každopádně nebledne, naopak. V aktuální sezoně LaLigy má po čtyřech kolech bilanci 1+4 a jen jedna asistence mu chybí k tomu, aby vyrovnal svůj ligový počin z minulého ročníku. V něm se za 37 zápasů španělské nejvyšší soutěže dostal na statistiky 5+5.