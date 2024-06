Gruzie hrála o zápis do dějin a my jsme se jí nedokázali vyrovnat, mrzelo trenéra Martíneze

Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez (50) po překvapivé porážce 0:2 s Gruzií odmítl, že by jeho tým outsidera skupiny podcenil. Podle španělského kouče si nováček mistrovství Evropy šel za historickým výsledkem i postupem do osmifinále a favorit se mu nevyrovnal v nasazení. Martínez věří, že porážka může Portugalcům před vyřazovací fází i pomoct.

Mistři Evropy z roku 2016 prohrávali už od druhé minuty po gólu Chviči Kvaraccheliji. Po změně stran přidal pojistku z penalty Georges Mikautadze, se třemi góly nejlepší střelec šampionátu.

"Nic jsme nepodcenili, Gruzie sehrála největší zápas ve své historii. Začali jsme vlažně a soupeř brzy skóroval, což přesně potřeboval. Bohužel jsme nebyli tak přesní ve finální fázi, jejich brankář navíc předvedl skvělý výkon. Soupeř si vítězství zasloužil," uznal Martínez na tiskové konferenci.

Sestřih zápasu Gruzie - Portugalsko (2:0). Česká televize

Portugalsko mělo v "české" skupině F už před zápasem jistotu prvního místa a Martínez udělal v základní sestavě hned osm změn oproti poslednímu vítězství nad Tureckem. V zahajovací jedenáctce zůstal hvězdný kapitán Cristiano Ronaldo, za 66 minut hry se však neprosadil. Poprvé tak neskóroval ve skupinové fázi velkého turnaje. Na pěti předchozích evropských i světových šampionátech se mu to vždy podařilo.

"Byl to poslední zápas ve skupině, chtěli jsme dát šanci dalším hráčům. Nemyslím si, že bychom zvolili špatnou taktiku nebo sestavu. Bylo to o nasazení, intenzitě. Gruzie hrála o zápis do historie a my jsme se jim nevyrovnali. Ale překvapilo mě, že udrželi tak vysoké tempo skoro až do konce. Jejich kouč odvedl skvělou práci," ocenil Martínez svého francouzského protějška Willyho Sagnola.

Portugalce čeká v osmifinále v pondělí ve Frankfurtu souboj se Slovinskem. V březnu mu podlehli v přípravě 0:2. "Bude to jiný zápas. Slovinci hrají trochu klubový fotbal, mají pevnou defenzivu a nebezpečnou dvojici útočníků. Na turnaji není žádné utkání snadné, jak jsme se dnes přesvědčili. Porážka je pro nás varováním, může nám paradoxně pomoct," dodal Martínez.