Gruzii čeká na Euru debut proti Turecku. Budou to mít těžké, slibuje kouč Sagnol

Jako poslední se v úterý na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu rozehraje "česká" skupina F. Češi se od 21:00 v Lipsku představí proti favorizovanému Portugalsku. O tři hodiny dříve má v Dortmundu výkop utkání Turecka s Gruzií. Papírovým favoritem jsou Turci, kteří na posledních dvou Eurech vypadli v hlavní fázi. Naopak kavkazská země se představí na některém ze závěrečných turnajů poprvé.

Turecko startuje na evropském šampionátu pošesté a potřetí za sebou, jeho největším úspěchem je semifinále z roku 2008. Loňskou kvalifikační skupinu ovládlo o bod před obhájci světového bronzu Chorvaty. Na Euru prohrálo šest z posledních sedmi zápasů.

"Chceme, aby naši fanoušci byli pyšní. Chceme hrát odvážně a s vášní. Máme dobrý mix mladých, talentovaných hráčů a kluků jako Calhanoglu, kteří jsou zkušení a jdou příkladem. Díky tomu máme šanci. Na posledních dvou Eurech jsme nepostoupili ze skupiny, takže musíme od začátku získávat body a vítězit," citoval web UEFA italského trenéra Turků Vincenza Montellu.

Preview zápasu Turecko – Gruzie. Livesport

Turecko z dosavadních pěti duelů s Gruzií prohrálo pouze jedinkrát. Poprvé ale na sebe soupeři narazí na velkém turnaji. Kavkazská země obsadila v kvalifikaci až čtvrté místo, díky Lize národů ale dostala ještě jednu šanci zabojovat o premiérový postup na ME. V play off nejprve doma porazila Lucembursko a poté na penalty Řecko. Gruzie je jedinou z 24 zemí na letošním šampionátu, která na turnaji debutuje. Celkově se na ME představí jako 36. země.

"Turecko je velký tým s mimořádnými hráči, kteří ve většině případů působí ve velkoklubech. Bude to pro nás velmi těžké, ale můžu slíbit, že zrovna takové to bude i pro Turky," prohlásil francouzský kouč Gruzie Willy Sagnol.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Jeho svěřenci poté v sobotu vyzvou v Hamburku Česko, Turci se opět v Dortmundu střetnou s Portugalci.