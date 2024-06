Těžký rozjezd. Češi se v úvodním zápase na ME pokusí zaskočit Portugalce s Ronaldem

Čeští a portugalští fotbalisté v úterý v Lipsku jako poslední vstoupí do mistrovství Evropy v Německu. Svěřenci trenéra Ivana Haška se ve svém prvním zápase skupiny F pokusí potvrdit dobrou formu z přípravy a proti kontinentálním šampionům z roku 2016 a spolufavoritům turnaje překvapit. Celek z Pyrenejského poloostrova bude usilovat o pátou výhru nad Čechy po sobě, jeho hvězdný kapitán Cristiano Ronaldo (39) se v případě, že nastoupí, jako první v historii představí na šestém Euru.

Dalšími soupeři Haškova celku v základní části turnaje budou v Hamburku, kde má mužstvo základnu, Gruzie a Turecko. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Česko obhajuje čtvrtfinále z posledního Eura a od rozdělení federace se představí i na osmém kontinentálním šampionátu, Portugalci minule vypadli v osmifinále. Celek okolo hvězdného Ronalda byl před pátečním startem turnaje čtvrtým největším adeptem na zlato.

"Portugalsko je jednoznačně jedním z favoritů celého Eura, zatímco my jsme outsider. Ale každý zápas je 50 na 50. Prostě se nesmíme bát. Musíme být aktivní, dostat se do hry a ne pouze zalézt a bránit," prohlásil Hašek.

Preview zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

Mužstvo převzal v lednu po Jaroslavu Šilhavém a vyhrál s ním všechny čtyři letošní přípravné zápasy. V generálce před týdnem reprezentanti udolali Severní Makedonii 2:1. Hašek stále drží u české reprezentace neporazitelnost, coby dočasný kouč měl v roce 2009 v pěti zápasech bilanci tří vítězství a dvou remíz.

Do minulého Eura před třemi lety národní tým vstoupil vítězstvím 2:0 nad Skotskem. Oba góly dal nejlepší střelec aktuálního výběru Patrik Schick, který se blýskl lobem z poloviny hřiště. Předtím česká reprezentace zahajovací zápas na šampionátu dvakrát po sobě prohrála.

"Hrajeme proti favoritovi celého turnaje. Ale důležitost je pro nás úplně stejná, ať je to proti Portugalsku, Turecku nebo Gruzii. Neděláme mezi tím žádné rozdíly, budeme stoprocentně připraveni na každého," řekl webu uefa.com Schick, jenž na minulém Euru skóroval pětkrát a v tabulce kanonýrů skončil za vítězným Ronaldem druhý jen kvůli nižšímu počtu asistencí.

Ronaldova šestá účast na Euru

Rodák z Madeiry je i v 39 letech a navzdory působení v saúdskoarabském Al Nassru stále největší hvězdou portugalského týmu. Rekordman v počtu startů a branek v mezistátních zápasech a také historicky nejlepší střelec kontinentálních šampionátů se jako první představí na šestém Euru.

"Vést tým proti Ronaldovi by byl pro každého trenéra zážitek, je to jeden z nejlepších hráčů v historii. Nejsem jediný, kdo se na to těší. Ale není to jen Ronaldo. Když se podíváte na jejich tým, je zřejmé, že řada hráčů hraje za nejlepší kluby na světě," připomněl Hašek. K dalším portugalským hvězdám patří ofenzivní záložníci z manchesterských klubů Bernardo Silva a Bruno Fernandes.

Český tým od památného vítězství 1:0 ve čtvrtfinále Eura 1996 prohrál poslední čtyři vzájemné zápasy. V letech 2008 a 2012 podlehl Portugalcům na kontinentálním mistrovství 1:3 a 0:1 a vítězný gól pokaždé zaznamenal Ronaldo. Předloni ještě za trenéra Šilhavého reprezentanti prohráli v Lize národů 0:2 venku a 0:4 doma, hvězdný kanonýr se tehdy neprosadil.

Vzájemné zápasy obou celků. Enetpulse

Portugalci nedlouho poté změnili kouče a mužstvo nyní vede Španěl Roberto Martínez. Jeho svěřenci v generálce porazili po dvou Ronaldových gólech Irsko 3:0, předtím ale v přípravě prohráli s Chorvaty 1:2.

"Když se podívám na Čechy, jejich styl už mnoho let obdivuji. Je to tým, který riskuje, po celém hřišti vyhledává situace jeden na jednoho. Má útočnou mentalitu, je organizovaný. Prostě velmi silný soupeř," upozornil Martínez.

Jeho protějšek Hašek přišel těsně před Eurem o Michala Sadílka, který se zranil při jízdě na tříkolce na soustředění v Rakousku. Největším otazníkem v české sestavě tak je střed zálohy.

Utkání ve čtyřicetitisícové Red Bull Areně v Lipsku začne v úterý ve 21:00. Budou jej řídit italští sudí v čele s hlavním Marcem Guidou, jenž vloni v létě rozhodoval úvodní utkání závěrečného předkola Evropské ligy mezi Dinamem Záhřeb a pražskou Spartou (3:1).