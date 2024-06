Hamšík pěl chválu na Pekaríka. Anglie? Musíme počítat i s penaltovým rozstřelem, řekl

Asistent trenéra slovenského národního týmu Marek Hamšík (36) počítá i s variantou, že osmifinálový zápas proti Anglii může rozhodnout až penaltový rozstřel. Albion sice vyhrál skupinu C, ale ve třech zápasech vstřelil pouhé dvě branky a herně zatím nepřesvědčil. Slováci se s týmem kolem Harryho Kanea (30) utkají v neděli od 18:00 v Gelsenkirchenu.

Hamšík na tiskové konferenci připomněl, že tým se v současnosti připravuje hlavně u videa. Hráči mají mezi zápasy jen čtyři dny a podepisuje se na nich náročný konec sezony. "Myslím, že bychom si měli nějakou tu penaltu kopnout. Ty zápasy se mohou protáhnout až do 120. minuty a proti musejí kluci hlavně pořádně zregenerovat," upozornil někdejší thaoun Neapole, který v týmu trenéra Francesca Calzony plní i roli manažera.

"Máme mnohem méně času než před předchozím zápasem. Udělali jsme maximum v tom, že kluci dostali ve čtvrtek volno. Fyzické i psychické vypětí bylo velké a zasloužili si to. Na programu byl jen lehký trénink, aby se zotavili. Jsme na konci sezony a příliš trénovat už nemůžeme," vysvětlil bývalý reprezentační kapitán.

Vzájemné zápasy Anglie a Slovenska. Livesport

Za Slovensko odehrál 138 zápasů, což je národní rekord. Peter Pekarík je však se 129 zápasy poměrně blízko jeho překonání. Pravý obránce Herty zatím odehrál všechny tři zápasy a na šampionátu překonává očekávání.

"Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Já mu to přeju, beru to, že jsem byl první. Je neuvěřitelné, co předvádí. Je to velký profesionál a v klubu odehrál tolik zápasů, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ale když přijde do reprezentace, hraje naplno a jeho čísla patří k nejlepším. Je neuvěřitelné, jak je nastavený, může být vzorem pro mnoho mladých hráčů," řekl Hamšík na adresu Pekaríka.

Oba byli součástí týmu, který na ME 2016 uhrál s Anglií postupovou remízu 0:0. "Na ten zápas si vzpomínám, byl to historický okamžik, dokázali jsme s Anglií remizovat. Vždycky se o nich píše, že teď je ten správný čas a všichni od tohoto týmu očekávají velké věci," podotkl Hamšík.

Slovenský tým se netají postupovými ambicemi. V tomto duchu se kromě Calzony nechal slyšet i brankář Martin Dúbravka. Hamšík jejich slova potvrdil a připomněl, že Slovensko má před těžkým zápasem kompletní šestadvacetičlenný kádr.

"Je opravdu skvělé, že tu máme 26 nejlepších hráčů Slovenska, ale chci, aby byli všichni zdraví. Dávid Hancko měl nějaké problémy, ale jsme rádi, že to ustál, dal se dohromady a je k dispozici. Bude to těžký zápas, pojďme do toho a udělejme historický moment pro Slovensko," dodal Hamšík.

Slováci postoupili do vyřazovací fáze velkého turnaje potřetí. Naposledy se jim to povedlo na mistrovství Evropy 2016, kdy ve čtvrtfinále podlehli 0:3 Němcům. S Anglií se naposledy střetli před téměř sedmi lety. V kvalifikaci na mistrovství světa 2018 prohráli ve Wembley 1:2.

