Hjulmand si vybavil tragédii z roku 2009: Byl jsem u toho, když blesk zasáhl našeho hráče

Podobně jako v letech 2012 a 2016 přerušilo zápas mistrovství Evropy počasí. V osmifinále mezi Německem a Dánskem zastavil anglický rozhodčí Michael Oliver utkání na zhruba 25 minut kvůli bouřce a bleskům. Trenérovi Seveřanů Kasperu Hjulmandovi (52) se přitom vybavila tragédie z roku 2009, kdy na vlastní oči viděl, jak hráče blesk zasáhl.

V červenci před 15 lety hráč Nordsjaellandu Jonathan Richter skončil po zásahu v kómatu. Z něho se probral po 11 dnech, lékaři mu však museli amputovat levou nohu pod kolenem. Hjulmand tehdy v Nordsjaellandu působil jako asistent. Proto nyní uvítal, že osmifinále v Dortmundu sudí ve 35. minutě přerušil.

"Nebál jsem se, šlo mi hlavně o bezpečnost hráčů. Ano, tenkrát jsem byl u toho, když blesk zasáhl jednoho z našich hráčů. Teď se blesk objevil přímo nad stadionem v Dortmundu. Viděl jsem, jak na to mí hráči zareagovali. Bylo správné, že se zápas přerušil," řekl dvaapadesátiletý Hjulmand po porážce 0:2.

Nebylo to poprvé, co nepříznivé počasí narušilo utkání na ME. Před 12 lety hlavní sudí Björn Kuipers kvůli silnému dešti přerušil zápas domácí Ukrajiny s Francií už po pěti minutách hry. Pauza trvala téměř hodinu. Na šampionátu ve Francii o čtyři roky později krupobití pozastavilo duel mezi Ukrajinou a Severním Irskem. Tehdy ho řídil český rozhodčí Pavel Královec.