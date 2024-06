Italské Euro? Na šampionátu se poprvé v historii představí pět trenérů ze stejné země

Poprvé v historii evropských šampionátů se na turnaji představí pět hlavních trenérů ze stejné země, konkrétně z Itálie. Kromě Squadry Azzurry povedou muži z Apeninského poloostrova národní týmy Maďarska, Belgie, Slovenska a Turecka.

Italský národní tým sice dokázal vyhrát minulé Euro, v očích tamních příznivců však převažují neúspěchy v kvalifikacích na mistrovství světa 2018 a 2022. I přes velké nezdary v italském fotbale za uplynulé roky, existuje jedna kategorie, ve které se v krizi nikdy neocitli.

Řeč je o té trenérské, jejíž hlavní tváří je bezpochyby Carlo Ancelotti, jeden z nejlepších trenérů historie, jenž za svojí kariéru vyhrál pětkrát Ligu mistrů. Čtyřiašedesátiletý kouč si dokonce dovolil odmítnout nabídku od brazilského národního týmu, který v posledních měsících udělal vše, aby rodáka z Reggiola přivedl.

Italskou kvalitu v této funkci potvrzuje i seznam hlavních trenérů na letošním mistrovství Evropy v Německu. Na šampionátu, který začne 14. června a potrvá přesně 30 dní, kromě hlavního trenéra Itálie Luciana Spallettiho najdeme italské trenéry ve čtyřech dalších týmech. Pojďme si je společně představit.

Luciano Spalletti (Itálie)

Pětašedesátiletý kouč se proslavil více jako trenér, než jako hráč. Během své manažerské kariéry prošel týmy jako AS Řím, Neapol, Inter Milán, Zenit Petrohrad, Sampdoria a Empoli. V září pak kývl na svoje první mezinárodní angažmá, když přebral národní tým Itálie po Robertu Mancinim.

Mancini sice vyhrál s Itálií evropský šampionát v roce 2021, následoval ale velký neúspěch v podobě selhání v barážovém utkání o mistrovství světa se Severní Makedonií. Spalletti má před sebou velmi těžký úkol a tím je předvést to, co se povedlo jeho zemi na předchozím Euru.

Marco Rossi (Maďarsko)

Devětapadesátiletý trenér už je u maďarské reprezentace necelých šest let, za tu dobu odkoučoval 62 zápasů a na Euro se kvalifikoval z prvního místa s 18 body. Rodák z Druenta má dvojí občanství, kromě toho italského získal po více než 12 letech hlubokého propojení se zemí i maďarské.

Jako hráč začínal v Turíně, značnou část svojí kariéry strávil v Itálii, ale působil také v Německu a Mexiku. Trénovat začal nejdříve mládež, když působil v Udinese a Lumezzane. Následně procestoval několik italských týmů, okusil maďarskou a slovenskou ligu a až v roce 2018 se ukotvil v národním týmu, což je zároveň i jeho nejdelší působení.

Domenico Tedesco (Belgie)

Tedesco bude na nadcházejícím Euru po Julianu Nagelsmannovi druhým nejmladším manažerem. Osmatřicetiletý lodivod se jako dítě s rodinou přestěhoval do Německa, takže má dvojí občanství. S trénováním začínal v mládeži Stuttgartu a Hoffenheimu, následně pokračoval do třetiligového Aue. První pořádná štace přišla v červu 2017, když byl oznámen jako nový trenér Schalke. Tedesco potom pokračoval do Spartaku Moskva a Lipska.

V únoru 2023 přebral Belgii po Robertu Martínezovi. Tehdejší situace v národním týmu nebyla dobrá, jelikož celá kabina byla po nevydařeném mistrovství světa v Kataru rozhádaná. Rodák z jižní Itálie ovšem dokázal stav sklidnit a po 13 zápasech na lavičce Rudých ďáblů je jedním z favoritů na úspěch.

Francesco Calzona (Slovensko)

Šéfovat dvěma týmům najednou je v aktuální době poměrně rarita, Francesco Calzona je však tím případem. Pětapadesátiletý kouč od roku 2022 působí na lavičce Slovenska a asi mu to bylo málo, když v únoru 2024 přijal nabídku Neapole, kde odkoučoval celou jarní část letošní sezony.

Rodák z Kalábrie celou trenérskou kariéru působil v mnoha italských klubech pouze v roli asistenta. Jeho první tým jakožto hlavního trenéra byl právě až slovenský národní tým, kde za necelé dva roky odkoučoval 17 zápasů.

Vincenzo Montella (Turecko)

Někdejší hbitý útočník má za sebou bohatou kariéru i jako hráč – Montella působil v Empoli, Janově, Sampdorii, AS Řím a dokonce i na britských ostrovech ve Fulhamu. Celkem nastoupil do 478 zápasů a vstřelil 220 gólů a přidal 46 asistencí. Jakožto trenér začínal v mládeži AS Řím, kde se postupně vypracoval až do role hlavního trenéra.

Po třech sezonách ve Fiorentině prošel devětačtyřicetiletý manažer Sampdorií, AC Milán, Sevillou a Demirsporem. V září 2023 podepsal tříletý kontrakt s reprezentací Turecka. Aktuálně má na kontě 7 odkoučovaných zápasů na reprezentační úrovni a cíl na Euru má jasný – postoupit ze skupiny.

Je to poprvé v historii, co bude na Euru pět hlavních trenérů ze stejné země, k tomuto číslu se ještě nikdy nikdo nepřiblížil. Krásným příkladem je to, že na druhém místě v tomto žebříčku se nachází Francie, Španělsko a Německo. Tyto země mají po dvou manažerech, kromě Didiera Deschampse, Luise de la Fuenteho a Juliana Nagelsmanna, kteří trénují své národy, se na turnaji představí i Willy Sagnol (Gruzie), Roberto Martínez (Portugalsko) a Ralf Ragnick (Rakousko).

Další výjimkou je brazilský lodivod Sylvinho, který koučuje Albánii a je jedním z osmi trenérů co povedou na evropském šampionátu cizí národ.