Kadlec pro Livesport Zprávy nejen o Euru: Pro Česko je to neúspěch. Hložek potřebuje hrát

Ještě donedávna ligový fotbalista a kdysi český reprezentant či opora německého Leverkusenu. Teď má však Michal Kadlec (39) novou roli, zvyká si na život televizního experta. Během fotbalového Eura si bývalý obránce Fenerbahce či Slovácka našel v Německu čas i na redakci Livesport Zpráv a rozebral hru českého národního týmu či překvapení turnaje.

O českém národním týmu

"Je tam hodně práce, ale je na čem stavět. Nic nepřijde samo, musíme zabrat a zlepšit se. Týmovost i taktiku máme, ale třeba rychlé protiútoky či individualita trochu chybí. Nepostoupilo se dál, to je neúspěch, to je jasné, ale můžeme vzít turnaj jako ponaučení a nachystat se na Ligu národů a kvalifikaci o mistrovství světa. Tam je cílem postoupit. Českému nároďáku fandím, přeji mu co nejlepší hráče i tým."

O překvapeních na Euru

"Překvapili mě Španělé, bojují o titul, přitom mají mladý tým a tolik se s nimi nepočítalo. A vlastně i Němci, před turnajem měli nějaké problémy a něco občas nefungovalo, ale odehráli dva slušné přáteláky před Eurem a pak i dobrou skupinu. A samozřejmě Gruzínci, od kterých nikdo nic nečekal. A líbili se mi také Slováci."

Rozhovor s Michalem Kadlecem přímo z dějiště Eura. Livesport

O největším zážitku z nové role

"Jelikož jsem fotbal dlouho hrál, tak znám pohled z hrací plochy. Teď mám naopak největší dojem z toho, jak ukázat lidem – svým novým kolegům – kteří něco podobného nezažili, jaké to je být na trávníku jako hráč. Přiblížit jim, jak se chová fotbalista v den utkání, co se děje na hřišti... Zajímavé jsou i vstupy do televize, jak si člověk dává pozor, co říká a jakým způsobem to říká."

O Schickovi s Hložkem v Leverkusenu

"Je to složité. Patrik Schick toho odehrál víc, Adam Hložek je mladý kluk a potřebuje hrát, to je bez debat. Asi by pro něj bylo dobré zvolit jiné angažmá, i když do toho tolik nevidím, není to asi jenom o něm. V pozadí je toho vždycky hodně."

