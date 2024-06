Analýza Jana Morávka: Česko dohnala absence kreativních hráčů, Provodovi by přál přestup

Přímo v centru dění sledoval utkání Česka s Tureckem i expert Livesport Zpráv Jan Morávek (34). Bývalý bundesligový záložník ve své analýze rozebírá důvody, proč tým Ivana Haška (60) nesplnil cíl, kterým byl postup ze skupiny. Jako hlavní důvod vnímá absenci kreativity a schopnosti prosadit se technicky, či v situacích jeden na jednoho. Nešetří Antonína Baráka (29) kvůli vyloučení, ale zároveň si všímá i nepřesných verdiktů arbitra v neprospěch Čechů.

Samozřejmě je to pro český fotbal velké zklamání, protože mě celkově Turci překvapili, jak moc byli v utkání pasivní. Přišlo mi, že měli od začátku strach a cítili tlak tureckého národa. Ukazovala to v průběhu utkání i střídání a fakt, že nastoupili bez typické devítky.

Yilmaz se přesunul na pravou stranu a byl u všech nebezpečných akcí Turecka. Na hrotu občas vyplouval Arda Güler nebo Hakan Calhanoglu. Z toho pohledu o to větší škoda, že se nám to utkání nepovedlo.

Sestřih zápasu Česko - Turecko (1:2). Česká televize

Hrubě ho ovlivnila červená karta, ale Češi ukázali, že i tak se s Turky dalo hrát. Kdybychom některé akce lépe dohrávali. Ať už nějaké brejky, nebo v závěru centrované balony, kdy to tam létalo z levé strany. Ve finále tomu chyběla i herní kvalita.

Bylo to krásně vidět v situaci, kdy Provod po lajně vysunul Juráska, ten to mohl dávat do kapsy na Kuchtu, který nabíhal na zadní tyči, ale Jurásek si dal špatný dotek a skončil v zámezí. To jsou momenty, kdy se ukáže, že nám kvalita prostě chybí.

Provod skvělým pasem vysunul Davida Juráska. Livesport

Jurásek ale nezvládl první dotek s míčem a míč skončil v zámezí. Livesport

Jsou to věci, které řešíme často. První dotek, technická vyspělost hráčů. Když člověk vidí, co je Yilmaz schopný udělat, tak takového hráče my nemáme. Každý moment, kdy to zavánělo velkou šancí pro Turecko, tak to bylo díky Yilmazovi. Prosadil se jeden na jednoho, jeden na dva. Úvodní branka byla z osmdesáti procent jeho zásluha: Průnik přes Davida Juráska, kdy mu nasadil housle. Pomohl tomu i Adam Hložek svým špatným odkopem, ale celá nebezpečnost té situace vznikla individuální kvalitou Yilmaze.

Ne náhodou mají české týmy na kreativních pozicích a u těch rozdílových hráčů fotbalisty ze zahraničí, ať už je to Birmančevič, Kairinen, Haraslín, Oscar, Wallem, nebo když byl ve formě Zafeiris. Celkově to ten turnaj ukázal, že nám tihle hráči šeredně chybí.

Češi doplatili na neproměňování šancí. Enetpulse

Pojďme si rozebrat situaci kolem červené karty, která se lidem mohla zdát nefér.

Vyloučení Baráka bylo po právu. Viděl jsem to nespočetněkrát. Jednoznačná červená. První žlutá karta byla nepochopitelná. V tom prostoru, kde Barák byl, kdyby ho nechal být, nesahal by na něj, netahal by ho takhle viditelně, tak by to Kadioglu vzal a naváděl by to na obrannou linii, která byla naprosto v pohodě poskládaná v bloku. Turci by šli pět na pět, nebo šest na pět, kdyby se zapojil i krajní hráč. To byl faul z kategorie hloupých.

Situace před první žlutou kartou Baráka. Livesport

Druhý faul, po právu žlutá. Hasil to, že špatně vyhodnotil situaci. Zasekl míč, chtěl otočit hru a tři hráči ho zapresovali a on si dal dva doteky navíc. Pak přišlo reflexivní šlápnutí a druhá žlutá karta.

Tak zkušený a kvalitní hráč by měl samozřejmě situaci vyhodnotit lépe. Nabízelo se posunutí Coufalovi do běhu, delší balón do křídla na Holeše nebo při pokusu o otočení hry pracovat s míčem rychleji.

Barák mohl situaci před druhou žlutou kartou vyřešit lépe. Livesport

Před vyloučením je hezky vidět rozestavení českého týmu 5-4-1, kdy kluci byli o poznání výš, pak byli nuceni spadnout do hlubokého bloku 5-4-0, který byl zhruba o dvacet metrů níže. To bylo nepříjemné, ale i tam byly dobré situace, kdy vypíchli balon a valili ve třech, čtyřech nahoru.

Z toho vyplynula již zmiňovaná akce Juráska. Byly tam i další situace, co byly špatně dohrané. Takhle to bylo do prvního inkasovaného gólu. Pak s příchodem Chorého byli Turci víc a víc pasivní a chodili do brejků a strachovali se o výsledek.

Češi po vyloučení Antonína Baráka změnili rozestavení. Livesport

Co se týče situace Kuchtova neuznaného gólu, za mě tam byl faul. Bylo vidět, že Kuchta hráče pravou rukou odstrkává. Intenzita třeba nemusela být taková, ale s tímto rozhodnutím sudího problém nemám. Kdyby šel rameno na rameno, tak je to rozdíl.

Tím však netvrdím, že rumunský sudí udělal vše správně. Těch věcí, které byly proti nám bylo relativně dost, takže mám pochopení, že v emocích po zápase člověk leccos svede na sudího.

Zákrok Yildize na Hranáče je podle mého červená, nemůžu si pomoci. Zákrok kolíkama na achilovku – nemám pochopení, že to VAR nezkontroluje a hráče nevyloučí. Není to brečení, to je fakt.

Livesport Daily #289: Skupina se dala zvládnout, výsledek na Euru je zklamání, říká Jan Morávek Livesport

Nepochopitelné je taky, když za dvacet vteřin při výkopu dostane Coufal loktem ve výskoku, tam měla být druhá žlutá. Pak tam byl zákrok na Provoda, kdy Patrik Schick na lavičce vyskočil a dostal za to žlutou kartu. To byl taky zákrok na žlutou kartu. Byly tam otočené auty, bylo toho prostě dost. Sudí to díky bouřlivé atmosféře neměl jednoduché, ale jeho výkon byl opravdu slabý.

Nechápu, proč v dnešní době, když se ví, že tenhle zápas může ovlivnit osmifinálového soupeře pro Rumunsko, nejde zakročit a zvolit jiného sudího. Výhra Turecka a lepší výsledek Portugalska mohl teoreticky zajistit Rumunsku souboj s papírově slabším Slovinskem. Nechci tvrdit, že Turkům připískával kvůli tomu, že chtěl pro svoji zemi lehčího soupeře, ale dává to důvod k pochybám.

A jak zhodnotit celkově turnaj z českého pohledu?

Mně se nejvíce líbil zápas s Gruzií, kdy jsme si vytvářeli šance, dostávali jsme je pod tlak. Byla dobře zvolená taktika a bylo to jen o produktivitě. Tam vidím klíč nepostupu.

Sestřih zápasu Gruzie - Česko (1:2). Česká televize

V tom systému, který hrajeme vzadu, potřebujeme mít na určitých pozicích v sestavě kluky, co dokáží přejít jeden na jednoho, jsou technicky vybavení, mají formu a věří si. To tam nebylo. Je škoda, že jsme neměli na pozici levého wingbacka nějakou jinou alternativu.

Už kolem nominace jsem tvrdil, že bych na soustředění vzal Matěje Ryneše či Ondřeje Zmrzlého. Minimálně se na ně podívat a zvážit, zda jednoho z nich vzít na turnaj. Davidu Juráskovi chybí sebevědomí, tolik toho nenahrál. Do těch situací se dostával, ale nedařilo se mu.

Musím vyzdvihnout Lukáše Provoda, přál bych mu přestup. V Bundeslize by se mi moc líbil. Obranná trojka turnaj zvládla velice dobře a zaslouží si pochvalu. Symbolické je, jestli jsme v něčem nejlepší v turnaji, pak to jsou házené auty. Tím jsme hrozili, stejně tak jsme byli nebezpeční ze vzduchu.

Měli bychom se zamyslet, že je škoda, že nechválíme za technickou vyspělost a kombinační hru. Taková je realita. Individuality, co se týče techniky nemáme. Máme to založené na bojovnosti a agresivitě.

