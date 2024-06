Kapitán Souček se po vyřazení zlobil: Rozhodčí nemá být vidět, tenhle chtěl být mužem zápasu

Kapitána české fotbalové reprezentace Tomáše Součka (29) mrzel kontroverzní výkon hlavního rozhodčího Istvána Kovácse při prohře 1:2 s Tureckem, po němž národní tým vypadl na mistrovství Evropy v Německu už ve skupině. Myslí si, že rumunský sudí se chtěl stát mužem zápasu. Defenzivní záložník cítil křivdu, konec na šampionátu ale nechtěl svádět pouze na rozhodčího. Řekl to v rozhovoru s novináři, před nímž ještě v mixzóně stihl telefonát s manželkou.

"Všechny zápasy s ní vždycky probírám doma. Občas to řešíme i cestou ze zápasu. Na jednu stranu je ráda, že jedu domů za dětmi, ale všechny nás to mrzí, jak to bylo nešťastné. Nevím, kolik takových turnajů můžu v kariéře zažít. Teď je konec dalšího. Hrozně mě to mrzí," prohlásil Souček.

UEFA před šampionátem stanovila, že s rozhodčími budou diskutovat pouze kapitáni. "Tak to bylo fajn. S tureckým kapitánem jsme se bavili asi pět minut do konce, že dnešní rozhodčí říkal, že se chce bavit s kapitány, ale když to tak řeknu, on sám byl namyšlený tak, že se nechtěl bavit. Správní rozhodčí mají být ti, kteří nejsou vidět. Tady ten rozhodčí chtěl být muž zápasu, to nás mrzí. Křivda samozřejmě je, ale není to jen o tom. Bylo plno situací, které jsme nevyřešili dobře jak v našem vápně, tak soupeřově. To jsou klíčové momenty," uvedl hráč West Hamu.

Sestřih zápasu Česko – Turecko (1:2). Česká televize

Překvapilo ho, jak se Kovácsova jednotlivá rozhodnutí lišila. "Z Anglie jsem zvyklý, že se základní fauly pouští, pak to má spád. Rozhodčí ale nechá to, že turecký hráč může jít k zemi a všechno je faul. Pak jsou k tomu hráči i nucení. Když vědí, že se to píská, půjdou samozřejmě k zemi," mínil Souček.

Češi od 20. minuty dohrávali bez vyloučeného záložníka Antonína Baráka. "Když my jsme dostali červenou, možná po právu, tak si myslím, že Turci ji měli dostat taky a ne jednou. Pak byl Kuchtův gól, nevím, co tam bylo. Slyšel jsem, že měl být regulérní. Někdo může říct, že se na to vymlouváme, ale jiný vidí, že takové momenty ovlivní celý zápas," podotkl rodák z Havlíčkova Brodu.

Vývoj xG v zápase. Enetpulse

Výkony rozhodčích se mu nezamlouvaly ani v předchozích utkáních na turnaji s Portugalskem (1:2) a Gruzií (1:1). "Už s Portugalskem jsme měli mít faul v poslední minutě, s Gruzií to také nebylo úplně ono. Mrzí mě to. Je to největší turnaj v Evropě a není jen jeden moment, který je proti nám. To nás všechny mrzí. To je jedna věc. Druhá je, že jsme s Gruzií měli několik šancí a měli jsme je proměnit a vyhrát. Pak bychom byli v osmifinále," řekl Souček.

Národní tým navzdory oslabení a inkasovanému gólu na 0:1 srovnal právě po jeho trefě v 66. minutě. V nastavení však Turci udeřili znovu a Češi tak ve skupině F skončili poslední. "Nakonec jsem si zápas hrozně užil. Byli jsme o hráče míň a hráli jsme s Tureckem vyrovnaný zápas až do poslední minuty. Naši fanoušci nás skvěle hnali, musím jim hrozně poděkovat. Bylo to už v Lipsku a teď dvakrát v Hamburku. Oni byli motorem, který nás hnal," uvedl Souček.

"Byli jsme o hráče míň, ale chvilkami to nebylo znát. Turci zakopávali, zdržovali, gólman měl dostat tři žluté za zdržování. To bylo skvělé, jaký z nás nakonec měli strach. Za to jsem rád a pyšný na celou kabinu," mínil bývalý hráč Žižkova, Liberce a Slavie.

Po duelu měl ke spoluhráčům v kabině proslov. "Říkal jsem jim, že jsem na ně hrozně pyšný. Jenom musíme být koncentrovanější v obou vápnech, proměňovat šance a nedostávat hloupé góly. O tom to je. Jinak má tým obrovskou sílu a jsem na něj fakt pyšný, zvlášť za dnešek, jak to odehrál. Myslím si, že budoucnost tu určitě je. Těším se na ni, ale teď je zklamání, protože jsme všichni chtěli postoupit," konstatoval Souček.