Ještě před rokem zakončoval sezonu v druholigové Vlašimi, od té doby ale jeho kariéra nabrala rychlý spád. Vše nastartoval přestup ze Slavie do Baníku, kde si Tomáš Rigo (21) po pár kolech získal důvěru trenéra Pavla Hapala a pevné místo v základní sestavě. Vrchol přišel po sezoně, kdy mladý záložník odjel na sraz reprezentace a nakonec se dostal až do finálního výběru pro mistrovství Evropy v Německu. Do prvního utkání proti Belgii nezasáhl, ale i tak si z něj odnesl velké emoce. I o nich hovořil v nové epizodě podcastu Livesport Daily.

"Emoce po zápase byly neskutečné, porazili jsme třetí tým žebříčku FIFA. Jsme za takový úspěch rádi, ale víme, že jsme ještě neřekli poslední slovo, snad na to navážeme v dalších zápasech,” popisuje Rigo pocity po výhře nad Belgií 1:0. “Věděli jsme, že Belgie je favorit, viděli jsme, že nám nevěřily sázkové kanceláře. To jsme si před zápasem ukázali a to, že nám nikdo nevěří, nás namotivovalo. Trenér nás skvěle připravil takticky a fyzicky a odehráli jsme velmi dobrý zápas," dodává.

"Líbí se mi, že nemáme strach z velkých jmen, pořád hrajeme svoji hru, vysoko napadáme. Trenér přinesl do repre nový způsob fotbalu a zatím to funguje,” těší Riga, který má za sebou v národním týmu teprve jeden zápas. “Nejsem v týmu dlouho, ale myslím, že už jsem pochopil styl hry, který po nás trenér chce. Každý den je tady pro mě nová zkušenost, trenér s námi pracuje hlavně na taktických věcech. Jsem tu moc spokojený," usmívá se záložník Baníku.

Začne právě v tomto klubu i další sezonu? "Na to teď nemyslím, jsem hlavou jenom tady v Německu. Uvidíme, co se v létě stane, může to být zajímavé. Ale soustředím se jenom na Euro. Samozřejmě je ale tenhle turnaj možností se ukázat a myslím si, že kluby vnímají i to, že tu vůbec jsem, i když třeba jen na lavičce," uzavírá slovenský talent.

Livesport Daily #284: Jestli v létě odejdu z Baníku? O tom teď nepřemýšlím, říká Tomáš Rigo. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

