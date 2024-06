Čip, který zachránil slovenské vítězství. Jak funguje technologie odhalující sporné kontakty s míčem?

V úvodu pondělního zápasu proti Slovensku se zastřeloval a zahodil dvě stoprocentní šance. Ve druhém poločase už se obávaný belgický kanonýr Romelu Lukaku (31) prosadil, a to hned dvakrát. Ani jeden jeho zásah ale kvůli intervenci VARu neplatil a Slováci překvapivě obrali favorita skupiny E o všechny tři body. Pomohl jim k tomu i zázračný čip, který hledá sporné kontakty s míčem.

Nikdy v historii Eura nevzali rozhodčí jednomu hráči dvě branky v průběhu devadesáti minut. Až v pondělí v duelu Slovenska s Belgií. Lukaku ve druhém poločase přišel o dva přesné zásahy a hlavně druhý odvolaný gól vzbudil vlnu emocí.

Belgie se v závěru duelu hnala za vyrovnáním a v 86. minutě se podruhé v zápase dočkala. Dlouhý balon z vlastní obranné poloviny si zpracoval Lois Openda, prosmýkl se kolem stopera Denise Vavra a vyzval Lukaka ke skórování. Kanonýr, který poslední sezonu strávil v AS Řím, se z ideální pozice nemýlil a podruhé poslal míč za Dúbravku.

Sestřih zápasu Belgie – Slovensko. Česká televize

Ani tentokrát se však neradoval dlouho. Opakované záběry ukázaly, že Openda si při zpracování nepatrně pomohl rukou a rozhodčí nedovolenou hru nepřehlédli. Pomohl jim k tomu i speciální čip, který dokáže odhalit i ten nejtitěrnější kontakt s míčem.

Technologie z kriketu

Možná jste si toho v přímém přenosu všimli i vy. Při konzultaci se systémem VAR se v levém dolním rohu obrazovky objevila křivka znázorňující zvukové vlny, která se v okamžiku kontaktu s Opendovou rukou zvedla a nachytala záložníka Lipska v pravidly zapovězené pozici.

Přelomová novinka, která Belgičany o vyrovnávací gól připravila, pochází z kriketu, kde funguje už od devadesátých let 20. století a pomáhá odhalovat těsné kontakty míčku s pálkou.

Jak ale může fungovat ve fotbale, kde má míč na rozdíl od kriketu duši? Nová technologie je uchycena na speciálních lankách a visí tak přímo v srdci balonu. Speciální čip zaznamenává zvukové vlny plynoucí z kontaktů a svými výstupy neustále zásobuje centrálu VAR. Rozhodčí u videa proto mají přehled o všech kontaktech, které hráči s míčem mají. Tedy i o těch nepovolených, jako v případě Opendy.

Pro většinu fanoušků bylo překvapením, že se celá situace vůbec přezkoumávala, protože se seběhla několik sekund před vstřelenou brankou. Pravidla UEFA jsou v tomto ohledu ale mnohem striktnější než regule evropských klubových soutěží a zkoumají i přestupky při výstavbě gólových akcí.

Slováci i díky tomu ubránili těsný náskok 1:0 a do turnaje vstoupili překvapivou výhrou. Pro Belgičany se v dalším průběhu turnaje nic zásadního nemění. V případě dvou výher postoupí do vyřazovací části turnaje, na kterém by rádi došli až k historickému titulu.