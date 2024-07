Nevěřím na pohádky, ale věřím na sny. Jeden velký teď společně máme, uvedl Southgate

Trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate (53) věří, že jeho tým je v nedělním finále proti Španělsku připravený ukončit čekání Albionu na premiérový zisk titulu mistrů Evropy. Kouč Three Lions na tiskové konferenci uvedl, že úřadující vicemistři načasovali formu ideálně na závěr turnaje. Podle něj čeká Angličany proti dosud suverénnímu soupeři vyrovnaný duel, který rozhodnou maličkosti.

Anglie je ve finále podruhé za sebou, před třemi lety podlehla doma ve Wembley po penaltách Itálii. "Bylo to zklamání, na druhou stranu je to velká zkušenost. Jsme natěšení, máme před sebou skvělou příležitost dosáhnout cíle, který jsme si stanovili před šampionátem. Všichni jsou zdraví, což je na konci takového turnaje dost neobvyklé. Jsem opravdu spokojený s tím, v jakém rozpoložení do utkání jdeme," řekl Southgate novinářům.

Jeden z největších favoritů ze šesti zápasů na mistrovství vyhrál v základní hrací době pouze dva včetně semifinále proti Nizozemsku. Kvůli nepřesvědčivým výkonům a výsledkům čelil během turnaje velké kritice.

"Na začátku jsme měli své problémy, ale tým ukázal charakter a velkou odolnost. Naše hra se postupně zlepšuje, proti Nizozemsku jsme odehráli skvělý zápas. Podobný výkon musíme předvést i ve finále," podotkl trenér Anglie, která dosud Euro nikdy nevyhrála. "Dobře víme, co by zisk titulu pro všechny lidi v zemi znamenal. Všechno do sebe musí zapadnout, není to jen o tom, že jdeme odehrát fotbalový zápas. Bude to vyrovnané, rozhodnou detaily," přidal Southgate.

Bývalý vynikající obránce si uvědomuje, že jeho tým musí zdolat rozjetého soupeře, který vyhrál všechny zápasy na šampionátu. "Španělé dobře vědí, co chtějí hrát. Velmi dobře presují, tak jako všechny španělské týmy jsou silní na míči. Musíme být dobře organizovaní," upozornil anglický kouč.

Preview finále Eura mezi Španělskem a Anglií. Livesport

Albion by mohl ziskem titulu v Německu uzavřít pomyslný kruh. V roce 1996 porazili Němci ve finále českou reprezentaci a odvezli si trofej pro mistry Evropy právě z Anglie. Sám Southgate byl v semifinálovém rozstřelu proti pozdějším šampionům smutným hrdinou, když v šesté sérii neproměnil poslední penaltu.

"Ano, tehdy se mě to také týkalo," usmál se po dotazu jednoho z novinářů. "Nevěřím na pohádky, ale věřím na sny. Jeden velký teď společně máme. Nestačí si ale jenom něco přát, musíme se o to i zasloužit. Náš výkon je to nejdůležitější, na co se musíme soustředit," dodal Southgate.