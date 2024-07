Olmovi vypršela výstupní klauzule, zájemci o něj se musí domluvit s Lipskem

RB Lipsko bylo v posledních týdnech hojně spojováno s odchodem Daniho Olma (26). Ten však měl výstupní doložku ve výši 60 milionů eur časově omezenou, případný zájemce se tak vzhledem k jejímu vypršení musí dohodnout přímo s Die Roten Bullen. Bundesligový celek se ale jednání ohledně přestupu nebrání, sám by obdržení zmíněné částky ocenil.

Olmo má za sebou mimořádně povedené Euro, španělské reprezentaci na cestě za celkovým prvenstvím pomohl třemi góly a dvěma asistencemi. Šestadvacetiletý ofenzivní hráč se přitom podílel na obou brankách při čtvrtfinálovém triumfu nad Německem a rozhodl semifinále s Francií. Neméně důležité bylo i zablokování střely hlavou na brankové čáře v samotném závěru rozhodujícího utkání proti Anglii.

Dělený nejlepší střelec mistrovství Evropy na sebe upozornil věhlasnější kluby, zájem měl projevit hlavně Bayern Mnichov, Manchester City, mateřská Barcelona nebo Atlético Madrid. Žádný celek ale do včerejší půlnoci neaktivoval výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur.

Důvodem byla zřejmě finanční náročnost transferu. Kromě zmíněné doložky by byl ve hře podpisový bonus a lukrativní plat. Pokud by čerstvý vítěz Eura podepsal dlouhodobý kontrakt, celkově by mohl nového zaměstnavatele vyjít na více než 100 milionů eur.

Prioritou bavorského velkoklubu zůstává Xavi Simons, jenž se po úspěšném hostování v Lipsku vrátil do PSG. Kromě bývalého Olmova spoluhráče Bayern tlačí rovněž na příchod dalšího talentovaného fotbalisty z Ligue 1 v podobě Désireho Douého z Rennes.