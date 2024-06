Pedri vstřelil v reprezentaci premiérové góly. Očekáváme od něj hodně, řekl De la Fuente

Pedri (21) se opět dostává do své nejlepší formy a bude hrát důležitou roli ve španělském týmu na mistrovství Evropy. Alespoň to tvrdí a očekává trenér Luis de la Fuente (62) poté, co ofenzivní záložník Barcelony v přípravném utkání před startem Eura dvakrát skóroval při výhře 5:1 nad Severním Irskem.

Pedri, který se v minulé sezoně potýkal s řadou zranění a v roce 2023 si za Španělsko nezahrál, vstřelil v generálce před mistrovstvím světa v Německu svůj vůbec první a druhý reprezentační gól.

"Měli jsme velkou radost, protože je to velmi dobrý hráč. Ví, že mu věřím, a věřím, že nám přinese velmi dobré věci," řekl De la Fuente novinářům v sobotu po hladkém vítězství.

Statistiky zápasu. Livesport

Přestože Severní Irové vedli už ve druhé minutě zásluhou Ballarda, svěřenci 62letého trenéra téměř okamžitě odpověděli a do 35. minuty vedli už o tři branky, přičemž hned dvakrát se trefil právě Pedri.

"O Pedrim jsem vždycky mluvil v souvislosti s tím, jak si musí věřit. Říkal jsem mu: 'Pedri musí najít Pedriho', což obrazně znamená sebevědomí. Jde o nejlepší verzi Pedriho, o které nevíme, kde je, protože je tak dobrá. Očekáváme od něj mimořádně mnoho," navázal De la Fuente.

"Musí v sobě najít hráče, který udělá krok vpřed, jaký dokáže jen on. Prostě aby si věřil a získal potřebné sebevědomí. Teprve pak může na hřišti dělat věci, které dokáže jen on," uzavřel šéf španělské lavičky.

Španělsko zahájí své tažení na Euru 15. června proti Chorvatsku ve skupině B. Kromě toho se utká s Itálií a Albánií.