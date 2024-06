Francie v semifinále vypadne s Anglií, predikuje před startem Eura Jan Morávek

Už za pár dní začíná v Německu fotbalové mistrovství Evropy. V rámci našeho seriálu Cesta na Euro vám dnes nabídneme rychlý náhled do skupiny D, kde se kromě jednoho z favoritů celého šampionátu Francie, představí i Nizozemci, Rakušané a Poláci. Svůj pohled na vývoj skupiny D nám svěřil i bývalý reprezentant a bundesligový fotbalista a dnes expert Livesport Zpráv Jan Morávek (34).

"Francii vnímám jako jasného favorita, největší výzvou pro trenéra bylo poskládat nominaci, protože možností měl opravdu spoustu," vysvětluje Morávek. "Deschamps je u reprezentace ze všech trenérů na Euru nejdelší dobu, skoro dvanáct let. Má k dispozici exkluzivní hráče a myslím si, že ve skupině Francie neztratí ani bod a celkem bezproblémově projde až do semifinále."

Cesta na EURO: Skupina D Livesport

Tam nicméně tým vicemistrů světa z předloňského šampionátu v Kataru podle Morávka narazí. "Myslím si, že tam dojde na souboj s Anglií, a to bude extrémně zajímavá konfrontace. Věřím, že třeba přes prodloužení nebo klidně až přes penalty nakonec uspějí Angličané a na Francii tak zbyde třetí místo."

Pokud se má Morávek zamyslet nad některými zajímavými hráči, na které se ve skupině můžeme těšit, zabrouzdá do výběru Oranjes: "Určitě bych vypíchl Xaviho Simonse z Nizozemska. Je to mladý hráč, často je vidět, že má míč možná až moc rád a chodí třeba i mezi tři hráče, kde často přichází o balon. Za to ho trenér kritizoval, ale jinak jsou jeho schopnosti obrovské a je to brejkový typ. To by mohl být faktor X pro Nizozemsko," očekává Jan Morávek.