Stadiony na Euro 2024: Česko čeká ten nejmenší, kapacity se oproti lize snížily

Jaké to je hrát na stadionech, kde za pár dní vypuknou bitvy na mistrovství Evropy? Někdejší bundesligový záložník Jan Morávek (34) je všechny velmi dobře zná. Na všech si zahrál. V novém díle Prostoru Jana Morávka je popíše tak, jak je poznal.

Než začneme popisovat stadiony, na kterých se bude evropský šampionát hrát, dejme si krátký úvod. Přijde mi zajímavé, že polovina z deseti stadionů jsou nebo od léta budou druholigové. Stadiony pro šampionát změní své názvy a upraví se jim oproti Bundeslize kapacity. Průměr návštěvnosti posledního evropského šampionátu byl 21 554 diváků na zápas.

Když vezmu v potaz, že nejmenší stadion letošního Eura má kapacitu 42 tisíc, tak je zřejmé, že by se měl divácký průměr zvednout. Jsem rád, že je zpátky starý formát, kdy se turnaj hraje v jedné zemi, která je natěšená na fotbal a šampionát není rozhozený po celé Evropě.

V Německu je standardem, že se v kotli za brankou stojí a nejsou tam sedačky. To na Euro samozřejmě není možné a speciálně pro turnaj tam budou sedačky nainstalované sedačky. Na tribunu Die gelbe Wand v Dortmundu se vejde až 25 tisíc stojících lidí, což ale během mistrovství nebude možné. Kapacita na stadionu se z 81 365 změní na 61 524, což rozhodně není málo… Potká to i stadiony v Düsseldorfu (minus 10 tisíc míst), Frankfurtu (10 tisíc), Gelsenkirchenu (13 tisíc), či Sttutgartu (10 tisíc). Nejmenší kapacita je v Lipsku, což bude po snížení 42 tisíc a ani to rozhodně není málo.

Kdybych si měl vybrat jeden stadion, na kterém bych si chtěl znovu zahrát, navíc Euro, musel bych říct Signal Iduna Park v Dortmundu. Myslím, že pro každého fotbalistu, který na něm hraje, má obrovské kouzlo… Působí giganticky. Už když člověk přijíždí, tak žasne. A co se týká atmosféry, není pouze německý unikát, ale celosvětový.

A pokud bych měl možnost nějaký stadion vyměnit, místo Lipska bych vzal stadion Borussie Mönchcengladbach. Myslím, že o pořádání Eura přišel jen kvůli své poloze, jinak je to za mě jasný kandidát. Takhle ale organizátoři zajistili, že budou stadiony rozprostřeny po celém Německu.

Berlín

Kapacita: 70 033 (Běžně: 74 475)

Kdo zde hraje: Hertha Berlín

Zápasy na Euru: 3 v základní skupině, 1 osmifinále, 1 čtvrtfinále, finále

Stadion, který byl pro mě osobně spojený vždy se zápasy proti Vláďovi Daridovi. Navíc jsme často hrávali na sebe, potkávali jsme se, takže to bývalo hezké. Stadion byl postavený pro olympijské hry v roce 1936. Vrcholem stadionu bylo finále MS 2006, kdy se na něm utkala Francie s Itálií. V Německu ho má každý spjatý s tím, že se tam hraje finále poháru, takže když někdo postoupí do finále, křičí se pokřik "Jedeme do Berlína".

Mě vždycky fascinovaly eskalátory, které jsou na stadionu. Jako hráč si můžete vybrat, jestli z kabiny půjdete po schodech, nebo právě sjedete po eskalátorech, na které musíte v kolíkách našlapovat velmi opatrně. Minusem je atletický ovál. Na stadionech, kde jsou, je horší akustika a tím pádem i atmosféra.

Olympijský stadion v Berlíně AFP

Mnichov

Kapacita: 66 026 (běžně: 75 024)

Kdo zde hraje: Bayern Mnichov

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 osmifinále, 1 semifinále

Nejznámější ze všech stadionů. Asi většina ví, že ve tmě svítí a je hezky vidět z dálnice, když se projíždí kolem Mnichova. Architektonicky je to zajímavá stavba, moderní aréna. Pro nás hráče to ale bylo vždycky o tom, že budeme hlavně běhat bez balonu. Mám tam zážitek na jeden z bundesligových gólů, na který mi obrovskou chybou přihrál Anatolij Tymoščuk. Tehdy jsem snižoval na 1:2, ale stejně jsme tam prohráli 1:6.

Pamatuji si, že mě téměř hned po mém gólu trenér vystřídal. To je ve mně dodnes. Celkem jsem tam odehrál poměrně dost zápasů a uhrál asi čtyři body. Atmosféra na stadionu bývala slabší než třeba na severu. Často se říká, že to tam vypadá jak v divadle. Lidé přijdou, vidí pět gólů, zatleskají a jdou pryč.

Allianz Arena AFP

Dortmund

Kapacita: 61 524 (běžně: 81 365)

Kdo zde hraje: Borussia Dortmund

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 osmifinále, 1 semifinále

Největší stadion v Německu. Postavili ho v roce 1974. O slavné tribuně Die gelbe Wand už jsem mluvil, ale mám na ni jednu super vzpomínku. Při zápase jsme odvrátili roh, na půlce jsem presoval Marcela Schmelzera, který hrál s maskou. Nevím, jestli špatně periferně viděl, ale povedlo se mi mu vypíchnout balon a běžel jsem sám na brankáře právě proti tribuně Die gelbe Wand. Trvalo to několik vteřin, ale člověk jako kdyby najednou všechno začal více vnímat. Pískal na mě celý stadion a nebyl to vůbec příjemný pocit. Udělal jsem kličku brankáři Langerakovi a dával to do prázdné branky, ale na poslední chvíli balon vykopl Kevin Grosskreutz.

Jak se tedy často říká, že hráč na hřišti nevnímá okolí a atmosféru, tak na Dortmundu mi opravdu ztěžkly nohy. Zajímavostí je, že na to, jak je stadion obrovský, šatny pro hráče, obzvlášť pro hostující tým, jsou malé. Ale fanoušci, kteří vytvoří během Eura kotel na dortmundské slavné tribuně, se mají na co těšit. Pro jejich týmy to bude obrovská výhoda.

Signal Iduna Park AFP

Gelsenkirchen

Kapacita: 49 471 (běžně: 62 271)

Kdo zde hraje: Schalke 04

Zápasy na Euru: 3 v základní skupině, 1 osmifinále

Místo, kde jsem vstřelil svůj první bundesligový gól. Další architektonické mistrovské dílo. Vnímá se to tak i v Německu. Má zavírací střechu, přesouvací tribuny, vysunovací trávník. I díky tomu se tam konají koncerty, pořádají biatlonové závody a v roce 2010 se tam odehrál třetí nejnavštěvovanější hokejový zápas v historii, mezi Německem a USA, na nějž tehdy přišlo přes 77 tisíc lidí.

Jako hráči Schalke jsme měli možnost si objednávat jakékoliv vstupenky na koncerty, což bylo super. Nad hřištěm je velká kostka, kde jsou čtyři obrazovky. Jako hráč jsem se několikrát přistihl, že na ni koukám a říkám si, že ten čas vůbec neubíhá.

Veltins Arena AFP

Hamburk

Kapacita: 50 215 (běžně: 57 000)

Kdo zde hraje: Hamburk SV

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 čtvrtfinále

Už poměrně starší stadion. Postavený byl v roce 1953 a mezi lety 1998 a 2000 byl upravený vyloženě jen pro fotbal. Renovace pro letošní Euro vyšla na zhruba 30 milionů eur, což rozhodně není málo. Němci zkrátka chtějí fanouškům nabídnout ten nejvyšší komfort. Společně s Frankfurtem a Stuttgartem byl součástí každého MS či ME na německé půdě.

Stadion byl dlouho spjatý s hodinami, které ukazovaly, jakou dobu je HSV v Bundeslize. Tedy až do roku 2018, kdy Hamburk sestoupil a časomíra se zastavila. Na 54 letech, 263 dnech, 0 hodinách a 15 minutách. Přál bych Hamburku, aby se jim podařilo postoupit zpátky, protože mít tak hezký stadion a hrát ve druhé lize, je velká škoda. Podobně jako v případě Schalke.

Volksparkstadion AFP

Frankfurt

Kapacita: 48 057 (běžně: 58 000)

Kdo zde hraje: Eintracht Frankfurt

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 čtvrtfinále

Společně s Dortmundem je tam nejlepší atmosféra v Bundeslize. Vždycky byl zážitek tam hrát, protože fanoušci byli skvělí. Ne náhodou se zde během Eura v jednom utkání představí domácí Německo. Na místě, kde leží dnešní stadion, se hrál fotbal už v roce 1925. V roce 1963 postavili současnou arénu. Poslední úpravy proběhly před MS 2006.

Stejně jako v Schalke mají nad hřištěm obří kostku, která váží 30 tun. V listopadu se tam hrály dva zápasy NFL a o lístky na stadion byly žádosti v řádech milionů. Na podzim tam je v plánu turnaj české organizace Oktagon. Stadion má 74 lóží, což je působivé. Byl vzorem pro stavby v Bukurešti a Varšavě. Schválně jsem se díval, zda to odpovídá a stadiony jsou si opravdu podobné.

Deutsche Bank Park AFP

Lipsko

Kapacita: 42 600 (běžně: 47 069)

Kdo zde hraje: RB Lipsko

Zápasy na Euru: 3 v základní skupině, 1 čtvrtfinále

Přiznám se, že to v Bundeslize nebýval můj oblíbený stadion. Moc se mi nelíbí. Nikdy jsem tam nehrál rád. Navíc jsme tam snad nikdy nebyli úspěšní, vyhrál jsem tam asi jen jednou v prvním kole poháru v srpnu 2013. Lipsko tehdy bylo ve třetí lize a v týmu měli jména jako Joshua Kimmich, Yousouf Poulsen či pro české fanoušky známý Niklas Hoheneder.

Stadion byl postavený pro MS 2006 na místě původního stadionu, který drží rekord, pokud jde o návštěvu fotbalového zápasu na německém území – v září 1956 na Lokomotivu Lipsko a Rottenheim Lipsko přišlo 100 tisíc diváků. Tehdy to byla, tuším, třetí nebo čtvrtá nejvyšší soutěž. Tribuny na současném stadionu jsou poměrně strmé a nevedou až přímo k trávníku.

Red Bull Arena AFP

Kolín nad Rýnem

Kapacita: 46 922 (běžně: 50 000)

Kdo zde hraje: 1. FC Kolín

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 čtvrtfinále

Hezký stadion. Velkým symbolem jsou sloupy v rozích, které mohou svítit a během Vánoc se rozsvěcují postupně jako na adventním věnci. Často se tam také hrají hokejové zápasy pod širým nebem. V roce 2020 se tam hrálo finále Evropské ligy. Je to jeden ze stadionů, který se stavěl nově pro šampionát v roce 2006.

Lidé na něm umí vytvořit velmi dobrou atmosféru, o to je větší škoda, že také padá do druhé ligy. Fanoušci ho mohou mít spjatý s legendárním kozlem Hennesem, který byl přitomný na každém utkání. Od roku 2021 místo něj působí jeho následovník, protože Hennes VIII musel být uspán.

RheinEnergieSTADION AFP

Düsseldorf

Kapacita: 46 264 (běžně: 54 600)

Kdo zde hraje: Fortuna Düsseldorf

Zápasy na Euru: 3 v základní skupině, 1 osmifinále, 1 čtvrtfinále

Další druholigový stadion, který má prvoligové parametry. Jedná se o multifunkční arénu se zatahovací střechou. Pořádají se tam festivaly, koncerty, různé sportovní události. Letos se tam bude konat už druhé mistrovství Evropy. V lednu se tu totiž hrál zahajovací zápas házenkářů a vytvořil se tak nový divácký rekord v házené, když dorazilo 53 586 lidí. Zvláštností jsou barevné sedačky, které mají navodit dojem, že i když je stadion prázdný, má působit obsazeně.

Hrál jsem tam pouze v sezoně 2012/13, kdy byl Düsseldorf v Bundeslize, což je shodou okolností sezona, kdy jsme měli po podzimu jen devět bodů a přesto jsme se zachránili. Dodnes je Augsburg jediným týmem, kterému se to povedlo. Zápas v Düsseldorfu byl tehdy první jarní a my ho vyhráli 3:2, čímž jsme se odrazili k přímé záchraně. Tehdy nám k tomu pomohl i gól po odrazu od zadku mého spoluhráče Mölderse.

Merkur Spiel-Arena AFP

Stuttgart

Kapacita: 50 998 (běžně: 60 449)

Kdo zde hraje: VfB Stuttgart

Zápasy na Euru: 4 v základní skupině, 1 čtvrtfinále

Hezký stadion. Byl vzorem pro Olympijský stadion v Berlíně. Jediné minus vidím v tom, že v roce 2011 byl předělaný čistě na fotbalový stadion. Předtím se tam konaly i turnaje v atletice, takže tam měli atletický ovál.

Dnes už je sice pryč, ale vzdálenost mezi hřištěm a tribunami zůstala. Když tam člověk šel z kabin, musel jít nejdřív dlouhým tunelem, kolem střídaček a než jste došli na trávník, cesta vám nějakou dobu zabrala.

MHPArena AFP