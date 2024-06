Prvenstvím ve skupině jsme splnili cíl, hlásí Kane. Anglie dle něj hrála proti Slovinsku dobře

Harry Kane (30) trvá na tom, že Anglie splnila svou misi, když na letošním fotbalovém mistrovství Evropy skončila na prvním místě skupiny C, přestože v úterý se Slovinskem uhrála jen remízu 0:0. Do vyřazovací části navíc svěřenci Garetha Southgatea vstupují s hubeným skóre 2:1.

Anglický výběr byl po závěrečném hvizdu v úterý večer na stadionu v Kolíně nad Rýnem vypískán vlastními fanoušky poté, co předvedl mdlou podívanou a s papírově slabším Slovinskem uhrál jen bezbrankovou remízu.

Ani třetí nevýrazný výkon v řadě ovšem nezabránil Anglii v tom, aby obsadila první místo ve skupině C, které by jí mohlo nabídnout potenciálně snazší cestu do finále.

Sestřih zápasu Anglie – Slovinsko (0:0). Česká televize

Kapitán Anglie Kane prohlásil, že jeho spoluhráči navíc předvedli lepší výkon než při remíze 1:1 s Dánskem i výhře 1:0 proti Srbsku, které předcházely utkání se Slovinskem.

"Obsadit první příčku ve skupině byl náš cíl už před začátkem turnaje. Chtěli jsme mít možnot řídit svůj osud. Myslím, že jsme hráli mnohem lépe než v ostatních zápasech," řekl Kane.

"Jen jsme to nedokázali korunovat lepší finální fází. Na další zápasy se ale těšíme a jsme pozitivní. Vytvořili jsme si několik pološancí a byly tam i takové, které jsme možná mohli zvládnout lépe," dodal kanonýr ve službách Bayernu Mnichov.

Anglii pomohly i tahy trenéra Southgatea ve druhé půli. Náhradníci Kobbie Mainoo a Cole Palmer hru oživili a vlili do skomírajícího týmu chybějící energii.

"Myslím, že kluci, kteří nastoupili, si vedli opravdu dobře a udrželi úroveň hry. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme, aby se všichni zapojili," uvedl Kane. Zkušený útočník nepochybuje o šancích Anglie na zisk první velké trofeje po 58 letech. Tři lvi se podle něj vydávají správným směrem.

"Všechny zápasy jsou těžké. Už jsme v minulosti byli v podobné situaci a dokázali jsme se ještě zlepšit, když jsme se dostali do vyřazovacích bojů," dodal.