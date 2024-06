První vzájemný duel na velké akci po 86 letech. Maďarsko vyzve na Euru Švýcarsko

Sobotním zápasem vstoupí do mistrovství Evropy v Německu fotbalisté Švýcarska a Maďarska. Alpská země postoupila na minulém Euru do čtvrtfinále, její soupeř hodlá na turnaji potvrdit vzestup z posledních let. Utkání má výkop v 15:00 v Kolíně nad Rýnem. Dalšími týmy ve skupině A jsou Německo a Skotsko, které vzájemným duelem dnes večer otevřou celý šampionát.

Oba týmy se na velkém turnaji naposledy střetly před 86 lety, Maďarsko na mistrovství světa v roce 1938 vyhrálo 2:0. Nedávná střetnutí ale svědčila spíše Švýcarsku, ovládlo šest z posledních devíti vzájemných zápasů. Naposledy na sebe sobotní soupeři narazili v kvalifikaci mistrovství světa 2018, Švýcaři zvítězili doma 5:2 a venku 3:2.

Týmu kouče Murata Yakina patří 19. místo ve světovém žebříčku a podle kurzů je favoritem utkání, Maďaři vedení italským koučem Marcem Rossim ale na ně v pořadí FIFA ztrácejí jen sedm příček. Zatímco Švýcaři ztratili v kvalifikaci body remízami s Běloruskem či Kosovem, Maďaři dokázali svůj progres potvrdit třeba v Lize národů, kde porazili Německo i Anglii.

Preview zápasu Maďarsko – Švýcarsko. Livesport CZ + SK

"Švýcarsko dosáhlo pod trenérem Yakinem pozoruhodných výsledků. Ve všech řadách má špičkové hráče, kteří působí ve skvělých ligách nebo špičkových týmech. Celkově jsou tedy kvalitnější než my," citoval Rossiho web UEFA. "Je to rozhodně tým, před kterým je třeba se mít na pozoru, ale my jsme sebevědomí a víme, že máme šanci porazit jakéhokoli soupeře," dodal kouč, který těží z extratřídy třiadvacetiletého kapitána Dominika Szoboszlaie z Liverpoolu ve středu zálohy či veterána Pétera Gulácsiho z Lipska v brance.

V předpokládané sestavě Švýcarska figurují velké hvězdy. Manuel Akanji vyrostl v Manchesteru City pod Pepem Guardiolou v jednoho z nejlepších konstruktivních obránců na světě, záložník Granit Xhaka má za sebou skvělou rekordní sezonu s Leverkusenem, hrozbou stálé zůstává i nejlepší střelec mužstva Xherdan Shaqiri působící v Chicagu.

Vzájemné zápasy Maďarska a Švýcarska. Livesport

"Očekáváme, že soupeř bude hrát silově a bude dobře organizovaný. První zápas ve skupině je velkou výzvou a je důležité vytěžit z něj maximum. Pokusíme se vyjít z utkání jako vítězové, což vyžaduje podat maximální výkon a mít také trochu štěstí. Máme na to prosadit se naší hrou, na které jsme pracovali," uvedl Yakin.

Švýcarsko se v poslední době na Euru zlepšuje, v roce 2016 postoupilo do osmifinále a na posledním šampionátu do čtvrtfinále. Pro Maďarsko je na ME největším úspěchem čtvrté místo z roku 1972.