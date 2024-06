Rakousko je nedoceněný tým, varuje Deschamps před prvním zápasem Francie na Euru

Pondělním zápasem vstoupí do mistrovství Evropy v Německu fotbalisté Francie a Rakouska. Úřadující vicemistři světa jsou podle kursů bookmakerů po Anglii druhým největším favoritem, alpská země má podle papírových předpokladů na turnaji podobné vyhlídky jako česká reprezentace. Utkání má výkop v 21:00 v Düsseldorfu.

Rakousko se počtvrté účastní finálového turnaje Eura a potřetí v řadě. Ve svém úvodním zápase bude čelit jednomu z nejsilnějších týmů v Evropě. Francie vstoupí do svého 11. ME a na třech z posledních čtyř velkých turnajů se dostala do finále – v roce 2018 vyhrála mistrovství světa, ale utrpěla porážky v rozhodujících duelech ME 2016 a MS 2022. Jediná výjimka z této série přišla na Euru 2020, kdy ji Švýcarsko vyřadilo v osmifinále.

Oba týmy se kvalifikovaly jistě. Rakousko ve své skupině zaostalo pouze o bod za první Belgií, suverénní "Les Bleus" ztratili pouze dva body remízou v Řecku. Skupina D je řazena k nejtěžším, s ohledem na další zápasy proti Polsku a Nizozemsku je vydařený vstup pro oba protivníky důležitý.

Preview zápasu Rakousko – Francie. Livesport

"Musíme být silnější jako celek. Být lepší při přechodu do útoku a být schopní využít své šance, protože moc jich nám nedají. A naopak nesmíme do větších příležitostí pouštět soupeře," cituje web UEFA trenéra Rakušanů Ralfa Rangnicka.

Jeho tým se chystá hlavně na hvězdného kanonýra Kyliana Mbappého. "Společně s Erlingem Haalandem je v tuto chvíli asi nejlepším útočníkem na světě. Ale stále je jen jedním z jedenácti hráčů, důležité tedy bude, abychom se postarali, aby měl co nejmenší podporu spoluhráčů," řekl pětašedesátiletý kouč, jehož tým bude navazovat na sérii sedmi zápasů bez porážky.

Vzájemné zápasy Francie a Rakouska. Livesport

"Rakousko je nedoceněný tým. Za posledních několik let se zlepšilo. Hráli jsme s nimi v Lize národů a viděli jsme, jak kvalitní jsou," poukázal jeho protějšek Didier Deschamps na vzájemné duely z roku 2022. Francouzi doma zvítězili 2:0, venku remizovali 1:1.

"Jde o velmi kvalitní tým, který je v neustálém vývoji. Budeme potřebovat všechnu naši sílu a také správnou mentalitu. Abychom si nemysleli, že jsme francouzský národní tým a úvodní zápas máme vyhraný ještě před jeho začátkem," dodal pětapadesátiletý trenér, který s "Les Bleus" vyhrál MS a Ligu národů. Dalším cílem je evropský titul.