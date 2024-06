Remíza Anglie se Slovinskem dala Česku jistotu, že k postupu musí nutně porazit Turecko

Angličané zakončili pouť skupinou C bezgólovou remízou se Slovinskem, která jim nakonec stačila k postupu do osmifinále z první příčky. Výsledek každopádně nepotěšil fanoušky českého týmu, který by uvítal výhru Albionu o dvě a více branek. Ta by totiž výrazně zvýšila šance, že Tomáši Součkovi a spol. bude proti Turecku stačit k účasti v play off i remíza. Nestalo se, Češi budou muset ve středu vyhrát, aby si zajistili osmifinále. To si poprvé v historii zahrají Slovinci.

Na Albion, jenž do turnaje vstupoval v roli jednoho z největších favoritů, se po dvou zápasech snesla vlna negativních hodnocení. Angličané sice se čtyřmi body sahali po prvenství ve skupině, jenže jejich herní projev měl k ideálu daleko. Nápravu tohoto dojmu mohli sjednat proti Slovinsku, které po dvou remízách stále drželo reálné naděje na své premiérové play off.

Úvod utkání však ostrovanům nevyšel podle představ, když se po nepřesnosti v obraně dostal do první šance Benjamin Šeško, jenž ale hlavou zamířil pouze do rukavic Jordana Pickforda. V bezmála polovině úvodního dějství o sobě dali poprvé vědět i angličtí fotbalisté.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Rychlou kombinaci, na jejímž konci uklízel míč do prázdné brány Saka, ovšem přerušil zvednutý praporek pomezního rozhodčího signalizující ofsajd. Na začátku poslední pětiminutovky první půle pak do vápna nacentroval Kieran Trippier, na jeho nabídku kapitán Albionu Harry Kane jen těsně nedosáhl.

Po změně stran poslal trenér Gareth Southgate do hry Kobbieho Mainaa, díky čemuž si tento teprve devatenáctiletý reprezentant připsal druhý start na seniorském šampionátu. Albion se v následujících minutách snažil překonat hluboký slovinský blok, jenž však odolával.

Vývoj xG v zápase Anglie se Slovinskem. Livesport

Ani hvězda Chelsea Cole Palmer, která na turnaji dostala vůbec první minuty, nenašla způsob, jak překonat pozornou defenzivu v čele s Janem Oblakem. Na posledních 15 minut se poprvé od listopadu 2021 do hry podíval i bývalý tahoun italské Atalanty Josip Iličič. Three Lions se i přes závěrečný tlak, při kterém z hranice vápna pálil Palmer, prosadit nedokázali.

Angličané tedy znovu pouze remizovali, přesto slaví postup z prvního místa. To znamená, že své osmifinále odehrají 30. června v Gelsenkirchenu proti jednomu z postupujících ze třetích míst. Slovinsko se nakonec kvalifikovalo ze třetí příčky a na jméno soupeře si rovněž musí počkat.