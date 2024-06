SESTŘIH: Anglie vydolovala důležitý bod s Dánskem, herně však znovu nepřesvědčila

Anglie remizovala ve druhém kole skupiny C mistrovství Evropy s Dánskem 1:1. Opatrnou taktikou naordinovaný výběr Garetha Southgatea poslal v repríze semifinále minulého šampionátu do vedení v 18. minutě Harry Kane. Ten se teprve jako třetí Angličan prosadil na čtvrtém velkém turnaji. Houževnatí Seveřané nicméně pasivního soupeře zatlačili a ještě před přestávkou se po premiérové reprezentační trefě Mortena Hjulmanda zpoza vápna dočkali vyrovnání. Albion se však ziskem čtvrtého bodu výrazně přiblížil postupu do osmifinále.

Kouč Gareth Southgate je už několik let terčem kritiky. Vylepšit svůj obraz v očích anglické fotbalové veřejnosti se snažil poměrně odvážnou nominací, první zápas proti Srbům ale opět přilil olej do ohně, a to navzdory vítězství po gólu Juda Bellinghama.

Nepřesvědčivý výkon za sebou měli také Dánové, v jejichž dresu rozepsal pohádkové zakončení děsivého příběhu z minulého Eura Christian Eriksen, avšak ve druhé půli Seveřané proti Slovincům náskok ztratili.

Sestřih zápasu Dánsko – Anglie. Česká televize

Albion se svým úsporným výkonem dostal do šance až po necelé čtvrthodině hry. Phil Foden se rychle zorientoval v pokutovém území a technickým obstřelem jen těsně minul branku.

V 18. minutě se angličtí fanoušci radovali, Kane po průniku Kylea Walkera potrestal chybující dánskou obranu a připsal si první trefu na turnaji. Inkasovaný gól otočil dění na hřišti a červenobílí rázem drželi otěže zápasu. Vše korunoval ve 34. minutě Hjulmand výstavní dalekonosnou střelou, která znamenala vyrovnání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ostrované se ve druhé půli prezentovali přece jen zlepšeným výkonem a opět se ukázal štírek Manchesteru City Foden, když v 56. minutě přízemním pokusem orazítkoval tyč. Utkání bylo rázem vyrovnanější, přičemž se ani jeden z celků nechtěl smířit s remízovým stavem. Vítězný gól byl cítit ve vzduchu, zvýšená aktivita nicméně změnu skóre nepřinesla.

Dánsko tak v základní hrací době neprohrálo už čtvrtý vzájemný souboj v řadě. Jeho poslední skupinové vystoupení je na programu 25. června proti Srbsku, Anglie tentýž den změří síly se Slovinskem.