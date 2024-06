Soupeř Německa pohledem dat: Maďaři těží ze standardek a z útoků po levé straně

Maďarští fotbalisté mohli mít do evropského šampionátu jen stěží horší start. Začali porážkou 1:3 se Švýcarskem a nyní se postaví rozjetým domácím, kteří namlsali své fanoušky pětibrankovým koncertem proti Skotsku. Přesto nelze Maďary předem odepisovat. Zvlášť, když na Němce v poslední době umějí. Co je pod italským trenérem Marcem Rossim charakterizuje?

Szoboszlai a spol. měli být černým koněm turnaje. Vždyť v elitní skupině Ligy národů předloni senzačně proháněli Němce (výhra a remíza) a hrdému Albionu dokonce uštědřili na jeho půdě potupný debakl 4:0. V posledních týdnech se však jejich forma vytratila, vedle Švýcarska prohráli i v přípravě na Euro s Irskem. Utrpěli tak tolik porážek jako v předchozích 21 zápasech (13 výher a šest remíz).

Minulou sobotu to tak nevypadalo, ovšem k jejich silným stránkám obvykle patří defenziva. V osmi kvalifikačních zápasech na Euro udrželi tři čistá konta a inkasovali v průměru jen 0,9 gólu na zápas (sedm obdržených branek). V bojích o lístky do Německa navíc zůstali neporaženi, když pět zápasů vyhráli a tři remizovali. Bylo to poprvé, co prošli celou kvalifikací na ME bez porážky a poprvé, co v ní vyhráli celou skupinu.

V útoku sklízeli úspěch mimo jiné díky gólům ze standardních situací. Vstřelili z nich nejvíc branek ze všech (sedm, bez penalt). Třikrát se radovali po rohu, třikrát po nepřímém volném kopu a jednou letěl míč do sítě z trestňáku rovnou. Trefy po standardkách tak představovaly plnou polovinu (osm ze 16) jejich zásahů, což je společně s Českem nejvyšší podíl mezi účastníky letošního mistrovství Evropy.

A na tutéž strategii spoléhali Maďaři i proti Švýcarsku. Polovina z jejich celkových šesti střel přišla po standardních situacích, přičemž o jednu se pokusil lídr jejich obrany Willi Orbán a o dvě útočník Roland Sallai. Většina útočné hry týmu (téměř 45 %) se odvíjí na levém křídle, proti Švýcarsku to bylo dokonce 54 %.

Není překvapením, že se v těchto prostorách pohybuje kapitán týmu a jeho největší hvězda Dominik Szoboszlai. Ve svých 23 letech vede záložník Liverpoolu reprezentaci jako nejmladší kapitán turnaje, následuje jej Francouz Kylian Mbappé (25). Szoboszlai se v kvalifikaci přímo podílel na víc gólech Maďarů než kterýkoli spoluhráč (čtyři góly, tři asistence).

Týmu vévodil také v počtu vytvořených šancí (23), střeleckých pokusů (28), střel na branku (13), úspěšných přihrávek na soupeřově polovině (256), očekávaných gólů (3,1) a očekávaných asistencí (2,0). V kvalifikaci na Euro se navíc zapojil do 49 akcí, které skončily střelou (druhý Ádám Nagy měl 29). V 16 případech sám vystřelil, 15krát poskytl finální přihrávku před střelou a v dalších 18 případech rozdal míč v náběhu před zakončením.

Další jeho silnou stránkou je schopnost dostat se do střelecké příležitosti mimo pokutové území. V kvalifikaci vyslal 21 střel zpoza šestnáctky – víc jich měl pouze Řek Anastasios Bakasetas (27). Další výraznou postavou celku je vedle Orbána, který drží obranu pohromadě jako šéf defenzivy, Szoboszlaiův parťák z útoku Barnabás Varga.

Ten vstřelil jediný gól Rossiho výběru v úvodním utkání proti Švýcarsku a připsal si zajímavý primát. Stal se totiž po Ferenci Beneovi (1964), Dézsu Novakovi (1964), Ádámu Szalaiovi (2016) a Zoltánu Stieberovi (2016) pátým Maďarem v historii, který skóroval při svém debutu na mistrovství Evropy.

Devětadvacetiletý útočník Ferencvárose má v reprezentaci skvělou bilanci. V pouhých devíti startech ve všech soutěžích za ni vstřelil sedm gólů. Po Beneovi z roku 1964 se nyní může stát teprve druhým hráčem, který skóroval ve svých prvních dvou vystoupeních za národní tým na Euru.