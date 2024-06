Sparťan Zelený potvrdil, že měl dodatečně jet na Euro. Odmítl kvůli horečkám

Obránce Sparty Jaroslav Zelený (31) potvrdil, že byl osloven ohledně dodatečné nominace na mistrovství Evropy. Kvůli horečkám, které si přivezl z dovolené v Turecku, ji však musel odmítnout. Zadák Letenských po vítězství v prvním utkání letní přípravy nad AIK Stockholm (3:1) uvedl, že s absencí na šampionátu se dokázal vyrovnat.

Rodák z Hradce Králové nefiguroval v původní nominaci trenéra Ivana Haška. Po zranění Michala Sadílka se na něj realizační tým reprezentace obrátil. "Oslovili mě. Naneštěstí jsme se zrovna vraceli z dovolené v Turecku a já měl horečky. Druhý den jsem byl u doktora. Výsledky bohužel nebyly dobré, takže povolali Šévu (záložníka Petra Ševčíka ze Slavie)," potvrdil Zelený na tiskové konferenci po utkání s AIK.

O svůj první velký turnaj tak přišel, přitom byl ve hře již o původní nominaci. "Je to škoda, každý by se chtěl na Euro podívat. Už ale nejsem nejmladší a dokážu se s tím vyrovnat lépe než dřív," řekl hráč, který má po dvou mistrovských titulech se Slavií i Spartou.

Neúspěch na šampionátu sledoval jen jako divák. "První zápas s Portugalci určitě nebyl ideální. Byl to těžký soupeř, ale stejně jsem čekal víc. Pak jsme měli na to, abychom porazili Gruzii. Musíme proměňovat šance. Hlavně proto jsme nepostoupili, protože duel s Tureckem by pak vypadal jinak. Aniž bych chtěl kluky omlouvat, souhlasím, že v posledním zápase nám rozhodčí nepomohl a z části do toho vstoupil," zhodnotil vystoupení spoluhráčů.

"Celkově je to zklamání, měli jsme skupinu na postup. Ale nechci kritizovat. Kdybych tam byl součástí týmu, teď bych taky dostával čočku. Je to prostě škoda a neúspěch, teď se musí povést postup na mistrovství světa," dodal.

Sparta začíná novou éru po odchodu Briana Priskeho, jehož nahradil jeho dosavadní asistent Lars Friis. "Nic se zásadně měnit nebude, což byl myslím i plán vedení. Budeme pokračovat v nastavené cestě. Povedlo se realizační kádr doplnit, osobně jsem teď nesmírně spokojený. Doufám, že se pojede dál v tom, co se nastartovalo," uvedl Zelený.