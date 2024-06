Trenér Portugalců Martínez: Češi byli chladnokrevní, k ničemu jsme je ale nepustili

Zaslouženou výhru nakonec ve středu večer vybojovali Portugalci. Svěřenci trenéra Roberta Martíneze (50) vstupovali do utkání s Českem v roli favorita, po hodině hry však inkasovali a museli duel otáčet. To se Cristianu Ronaldovi (39) a spol. povedlo v samotném závěru a španělský kouč nešetřil pozitivy.

Portugalsko je jedním ze spolufavoritů letošního evropského šampionátu a od úvodní minuty mělo jasně navrch i proti Česku. O to větší šok přišel v 62. minutě, když se zpoza vápna do míče opřel Lukáš Provod, proti jehož přesné střele neměl Diego Costa nárok.

"Neočekávali jsme snadný zápas. Nastoupili jsme proti odvážnému Česku, které dobře bránilo a bylo chladnokrevné v zakončení, na jeden gól mu stačila jedna střela. Byla to i zkouška charakteru. Stačí se podívat na statistiky, měli jsme 70% držení míče a třináct rohových kopů. To značí spoustu dobře odvedené práce, jenomže jsme nakonec inkasovali a museli vše zvládnout i po psychické stránce. Ukázali jsme neskutečný charakter, to nám do dalších zápasů jenom pomůže," pochvaloval si Martínez.

Sestřih zápasu Portugalsko - Česko (EURO 2024). Česká televize

Portugalci dokázali rychle zareagovat a krok srovnali už po sedmi minutách. Nešťastníkem situace byl jinak velmi dobře hrající Robin Hranáč, rozhodnutí pak přišlo ve druhé minutě nastavení, vítěznou branku vstřelil Francisco Conceicao.

"Vyhráli jsme. Měli bychom si vážit toho, co se dnes povedlo – velmi dobře jsme bránili a Česko skoro k ničemu nepustili. Soupeř neměl ani jeden rohový kop a povolili jsme mu jenom jednu střelu na bránu. Na tom všem můžeme stavět," vypočítává trenér další pozitiva.

Martínez hodně čekal se střídáními a tři si nechal až na devadesátou minutu. V té trávník opustil i záložník Vitinha, který byl následně zvolen nejlepším hráčem duelu.

Statistiky zápasu Portugalsko – Česko. Opta by Stats Perform

"Na mistrovství Evropy nejsou žádné snadné zápasy. Utkání jsme kontrolovali a měli více šancí. Maximální spokojenost nepanuje, ale je třeba si uvědomit i to, že tohle byl náš první zápas na turnaji. Roli hrály emoce, vzhledem k vývoji nebylo spravedlivé, když jsme jako první inkasovali," prohlásil Vitinha.

"Soupeř dal gól z ničeho, i takové zápasy fotbal občas přináší. Byla to pro nás rána, o to důležitější byl způsob, jakým jsme dokázali zareagovat. Zachovali jsme chladné hlavy, vyrovnali, bojovali až do konce a nakonec vyhráli," nechal se dále slyšet záložník PSG.