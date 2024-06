Vyrovná Poborského? Tady jsou rekordy, které by mohl Ronaldo na Euru překonat

Teď – necelý rok před čtyřicátými narozeninami – už Cristiano Ronaldo nehraje v nejlepších evropských ligách a nemluví se o něm tolik jako dřív, ale jestli je někdo, kdo by na Euru neměl být odepisován, je to právě tenhle portugalský veterán. Ronaldo má podle svých slov za sebou jednu z nejlepších sezon kariéry a v Německu by mohl překonat nebo vylepšit řadu rekordů. Podívejme se na ně.

Žádný hráč nemá na kontě více zápasů za reprezentaci než právě Ronaldo (206). Portugalec je také jediným hráčem, který hrál na pěti ME. A brzy by mělo přijít na řadu šesté. Pětkrát byl na turnaji také španělský brankář Iker Casillas, ale na dvou z těchto turnajů nezasáhl do hry.

Ronaldo také na všech šampionátech dohromady odehrál minimálně o šest zápasů více než kdokoli jiný. Sdílené druhé místo patří s 19 zápasy Pepemu a mohl by se tak stát druhým portugalským hráčem, který na turnaji překoná hranici 20 zápasů.

Pepe se ve svých 41 letech může stát také historicky nejstarším hráčem na Euru a spolu se svými bývalými spoluhráči z Realu Madrid Ronaldem a Lukou Modričem mohou také překonat rekord nejstaršího autora gólu na mistrovství Evropy.

Celkem se Ronaldo na Euru prosadil ve 12 zápasech a ani v tomto ohledu se mu nikdo nevyrovná.

Hráči s největším počtem zápasů na Euru:

25: Cristiano Ronaldo (Portugalsko)

19: Joao Moutinho (Portugalsko), Pepe (Portugalsko)

18: Leonardo Bonucci (Itálie), Bastian Schweinsteiger (Německo)

17: Gianluigi Buffon (Itálie), Giorgio Chiellini (Itálie)

Král střelců

Ronaldo je s celkem 14 góly zdaleka nejlepším střelcem Eura. Další hráč v pořadí jich má na kontě pouhých devět. Z hráčů, které uvidíme v Německu, patří se sedmi góly dělené třetí místo Antoinu Griezmannovi a Romelu Lukaku a Alvaro Morata jsou s šesti góly každý na děleném čtvrtém místě.

Co se týče počtu gólů v kvalifikaci na Euro, Ronaldo mimochodem také drží první místo se 41 zásahy.

V roce 2021 se Ronaldo potřetí v řadě dočkal na Euru alespoň tří gólů, to se zatím nikomu nepodařilo. Je také jediným hráčem, který byl na turnaji šestkrát vyhlášen mužem zápasu.

Jednou z Ronaldových specialit jsou góly hlavou, jako jediný hráč na turnaji takto uspěl pětkrát. Při výše uvedených číslech také není divu, že Ronaldo je hráčem s největším počtem jednotlivých zápasů na turnaji, v nichž skóroval alespoň jednou nebo dvakrát (10 a 4). Kopal také nejvíce penalt (3).

Ronaldo má na svém kontě i nejvíce mezinárodních gólů celkem (128) a je již o 20 zásahů lepší než druhý v pořadí, Íránec Ali Daei. Portugalec se stal prvním hráčem, který skóroval na deseti, jedenácti a dvanácti mezinárodních turnajích v řadě, a již brzy jich může být třináct.

Žádný hráč neskóroval proti více různým zemím než Ronaldo (47). Tento počet může poměrně snadno rozšířit také proti Turecku a Gruzii, Portugalsko je totiž ve skupině se dvěma zeměmi, které ještě na svém seznamu nemá.

Protože Portugalec působí na nejvyšší úrovni skutečně dlouho, je také hráčem s nejdelší mezerou mezi dvěma góly na Euru: přesněji 17 let a 15 dní.

Jedinou asistenci potřebuje k tomu, aby vyrovnal rekord Karla Poborského. Portugalec zatím na Euru předvedl sedm rozhodujících přihrávek. Je také jediným hráčem, který asistoval na čtyřech různých evropských šampionátech.

Přehled vlastních rekordů, které může Ronaldo v Německu vylepšit:

- nejvíce odehraných turnajů (5)

- nejvíce mezinárodních zápasů (206)

- nejvíce mezinárodních gólů (128)

- nejvíce zápasů na Euru (25)

- nejvíce gólů na Euru (14)

- nejvíce vítězství na Euru (12)

- nejvíce velkých turnajů v řadě se vstřeleným gólem (12)

- nejvíce různých zemí, proti kterým byl vstřelen gól (47)

- nejvíce Euro s alespoň pěti góly (5)

- nejvíce Euro s alespoň čtyřmi góly (4)

- nejvíce Euro s alespoň třemi góly (3)

- nejčastěji vyhlášený muž zápasu na Euru (6)

- nejvíce gólů hlavou na Euru (5)

- nejvíce zápasů na Euru s gólem (10)

- nejvíce zápasů na Euru s alespoň dvěma góly (4)

- hráč s nejdelší mezerou mezi dvěma góly na Euru (17 let)

- nejvíce penalt vstřelených v základní hrací době na Euru (3)

- nejvíce turnajů Euru s asistencí (4)

Rekordy, kterým se Ronaldo může v Německu přiblížit nebo je překonat:

- nejvíce asistencí na Euru (potřebuje ještě 1)

- nejstarší střelec na Euru