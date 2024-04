Češky proti mistryním světa ze Španělska vedly, nakonec v kvalifikaci ME znovu nebodovaly

Češky proti mistryním světa ze Španělska vedly, nakonec v kvalifikaci ME znovu nebodovaly

České fotbalistky prohrály na hřišti úřadujících mistryň světa Španělek 1:3, přestože v druhém utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy vedly. Svěřenkyně trenéra Karla Rady opět nebodovaly, poté co v pátek doma stejným poměrem podlehly Dánsku. V tabulce skupiny 2 se Češky drží díky lepšímu skóre třetí před Belgií.

České fotbalistky se počtvrté v samostatné historii představily proti obhájkyním světového zlata. Ve všech předchozích případech z toho byly debakly, s Němkami dvakrát 0:5 a s USA 1:8. Tentokrát ale reprezentace vysokou porážku nepřipustila.

"Zápas vidím velmi dobře. Konečně jsme dokázali Španělsko potrápit v určitých fázích zápasu. Byli jsme aktivní, holky hrály odvážně. V určitých pasážích jsme jim to velmi znepříjemnili, což Španělky nečekaly. Za odvahu jsem rád," řekl v nahrávce pro média Rada.

Favorizovaný tým z Pyrenejského poloostrova vstoupil do kvalifikační skupiny výhrou 7:0 v Belgii a i proti Češkám měl od začátku podle očekávání mnohem častěji v držení míč. Radův výběr ale výrazně nepřehrával.

Statistiky utkání. Livesport

Největší svoji šanci v prvním poločase si domácí hráčky vypracovaly po půlhodině hry, jenže Garcíaová gólmanku Votíkovou neprostřelila. Ještě větší příležitost neproměnila na opačné straně Dubcová, k níž se před branku odrazil míč, hráčka AC Milán ale zakončila nad.

Gólů se diváci v Burgosu dočkali po přestávce. V 56. minutě střídající Khýrová prodloužila přihrávku Cahynové k Sonntagové, která povedenou střelou z hranice šestnáctky k tyči otevřela skóre.

"Bylo fajn vstřelit jim gól. Mrzí mě ale, že to nevedlo ani k jednomu bodu. Bylo vidět, že Španělky přidaly do kroku a začaly nás víc a víc točit a zavírat u našeho vápna. Zčásti to bylo kvůli ztrátě koncentrace, ale i jejich kvalitou," uvedla Sonntagová.

Vedení ale nevydrželo ani dvě minuty. Votíková ještě vytáhla přízemní zakončení Garcíaové, z následného rohu ale hlavou vyrovnala Méndezová.

Za další čtyři minuty favoritky obrátily vývoj. Caldenteyová nahrála do běhu Hermosové a ta v pádu vyzrála na Votíkovou. V 70. minutě se Caldenteyová ve vápně zbavila Dědinové a přidala třetí gól Španělek.

Tabulka skupiny. Livesport

Češky zůstaly ve skupině třetí, poté co Belgie prohrála v Dánsku 2:4. Právě s Belgičankami se na přelomu května a června dvakrát utkají, skupinové boje pak zakončí v červenci doma proti Španělsku a v Dánsku.

Na turnaj, který uspořádá příští rok Švýcarsko, projdou přímo první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A. Mužstva na třetích a čtvrtých místech mají jistotu baráže.

