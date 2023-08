Odvetu s Bodö chceme vyhrát, řekl Veselý. Obrat a postup? Nechci mít plamenné řeči

Fotbalisté Bohemians 1905 podle trenéra Jaroslava Veselého (45) půjdou do čtvrteční odvety 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Bodö/Glimt s cílem zvítězit. Po úvodní prohře 0:3 z minulého týdne kouč Pražanů na předzápasové tiskové konferenci nechtěl vyhlašovat nic o snaze výsledek obrátit. Sám je zvědavý, jak lídr norské ligy k utkání přistoupí.

"Věřím, že zítra tady uspějeme a utkání vyhrajeme, to je náš cíl. Nechci tady vyhlašovat plamenné řeči o otáčení. Fotbal je v tomhle skvělý, stát se může cokoli a víme, že historie už takové příběhy napsala. Ale v tuhle chvíli se soustředíme na vítězství. Náš prvotní cíl je vyhrát první poločas, pak uvidíme, co utkání přinese. Stojí proti nám kvalitní soupeř, nicméně naše myšlenky směřují k tomu, že chceme v tomto utkání uspět. S Bodö by měly problémy i naše špičková mužstva," řekl Veselý.

Nedokáže odhadnout, jak k odvetě soupeř přistoupí. "Jejich trenér (Kjetil Knutsen) je známý tím, že sestavu moc nemění, maximálně se změní stoper nebo krajní bek. Osm nosných hráčů hraje prakticky pořád. Doma v Evropě za posledních několik let prohráli jen třikrát, ale venku v Evropě dost často prohrávají," připomněl Veselý nelichotivou venkovní bilanci norského celku. Bodö/Glimt zvítězilo v pohárech na hřištích soupeřů v jediném z posledních 16 duelů a desetkrát po sobě tam nevyhrálo.

Oba týmy se na utkání nenaladily ideálně; Bohemians v neděli podlehli doma v lize Teplicím 1:2 a Bodö/Glimt zase prohrálo s Tromsö 0:2. "Problém je, že dva tři hráči, kteří byli nosní, sportovní formu nemají, to je realita. Snažili jsme se je držet. Je samozřejmě možné, že nějaké změny zítra i v nedělním utkání v Liberci nastanou. Netajím se tím, že hráčům dávám důvěru, ale každá důvěra má svou expirační dobu," uvedl Veselý.

"Když výkony opakovaně nejsou kvalitní, je třeba do toho sáhnout a dát příležitost jiným hráčům. Nemyslím si, že kdokoli z hráčů by se na utkání s Teplicemi vykašlal, některým se sportovně nedaří, tak to je. Je to ale jenom úvod sezony, dva prohrané zápasy, nesmíme panikařit," prohlásil Veselý, který příští úterý oslaví 46. narozeniny.

Doma na Letné

Utkání se odehraje na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské poháry nezpůsobilý. Na utkání by mělo dorazit přes 10 tisíc fanoušků. "Máme na to dobrou průpravu ze skupiny o titul, i když jsme v těch zápasech hráli jako hosté. V minulé sezoně jsme hráli dva zápasy na Letné a bylo tady vyprodáno stejně jako na Slavii. Bude to nové pro fanoušky a hráče v tom, že za poslední dobu to bude nejvyšší návštěva na domácí zápas. Logicky, když Ďolíček má takovou kapacitu (6300 míst)," podotkl někdejší kouč Chrudimi.

Příznivce Klokanů ocenil. "Chtěl bych všem fanouškům poděkovat, hlavně těm, kteří vážili cestu do Bodö. Celé dva dny to tam od nich byla neuvěřitelná podpora a solidarita. Strašně si vážím jejich reakce po zápase, ať už to byla děkovačka na hřišti nebo reakce na letišti. Je vidět, že klub Bohemians je specifický a fanoušci ještě specifičtější. Nejenom v českém prostředí ta věrnost a solidárnost fanoušků, kterou ocenili sami Norové, nemá obdoby. Chtěl bych jim poděkovat, že koupili lístky i na odvetu, i když nastal výsledek, který jsme si nepřáli," konstatoval Veselý.