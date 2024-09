Musí ho snad až bolet u srdce. Tvrdě maká v posilovně, ale do míče si ještě pěknou chvíli nekopne. A přitom by nebylo sledovanější osoby, pokud by se v utkání Evropské ligy mezi Frankfurtem a Viktorií Plzeň objevil na trávníku. Nigerijec Rafiu Durosinmi (21) byl totiž na přelomu roku jednou nohou v bundesligovém klubu. Plzeň už se těšila na miliony eur, jenže tečku za pohádkovým příběhem se nepovedlo udělat.

Durosinmi byl na začátku minulé sezony hitem. Střílel góly v české nejvyšší soutěži, prosazoval se i na úrovni Konferenční ligy, a tak nebylo divu, že se v médiích každou chvíli objevilo jméno některého ze zájemců o jeho služby. Až se mladému Nigerijci musela zatočit hlava a plzeňský pokladník také v představách vyhlížel částku kolem 10 milionů eur v klubové kase.

První zádrhel přišel ve chvíli, kdy se kometa české nejvyšší soutěže nešťastně zranila po souboji s brankářem Viktorie Mariánem Tvrdoněm. V tu chvíli to vypadalo na malou sportovní tragédii. Tehdy dvacetiletý Nigerijec si vážně poranil koleno a bylo jasné, že jej čeká dlouhá pauza. Zmar vystřídalo světlo na konci tunelu. Bundesligový klub totiž neztratil o služby útočníka Viktorie zájem a on sám rovněž neskrýval, že odchod do Frankfurtu je jeho prioritou.

Durosinmiho statistiky. Livesport

Kluby sice nějaký čas řešily výši odstupného, ale nakonec došlo k dohodě, a tak se na přelomu roku čekalo na happy end. Zbývalo, aby hráč prošel zdravotní prohlídkou a bylo hotovo. Pak ale přišel šok. Německý klub sice věděl, jaké zranění kolena africký forvard má, jenže důkladné testy odhalily i další problémy. Podle různých spekulací měl mít Durosinmi potíže s kotníkem. A to natolik vážné, že kvůli tomu klub od jednání ustoupil.

To byla pro západočeský klub pořádná rána. Rodák z Lagosu byl zklamaný, stejně jako Viktoria, která už se natahovala po milionech eur. "Byl to obrovský šok, vážně už chyběla jen tečka v podobě úspěšné prohlídky. Všechno bylo dojednané,“ vzpomíná na situaci z přelomu roku zdroj Livesport Zpráv, který má blízko k plzeňskému celku. "Bylo to, jako byste někam chtěl jet autem, to auto by přijelo a vy byste do toho auta nemohl nastoupit. Tak blízko to bylo.“

Zatím poslední gól dal Durosinmi před rokem Spartě na Letné. Michal Beránek / CNC / Profimedia

Hráč pak následně podstoupil operaci a momentálně se léčí v zahraničí. Od plzeňského klubu má maximální možnou podporu, chce, aby se vrátil na trávník v plné síle. "Momentálně posiluje, v říjnu by měl začít běhat. A může se stát, že se na konci podzimu může objevit na hřišti. Ale jen za předpokladu, že bude stoprocentně zdravý. Při délce jeho léčení už protažení pauzy o nějaký týden nebude hrát roli, klub bude dbát na maximální připravenost hráče, nebude riskovat,“ říká zdroj eFotbalu.

Jisté je, že na konci srpna muselo Durosinmiho pořádně zabolet u srdce, když viděl, že Plzni přisoudil los Evropské ligy za soupeře právě Frankfurt.

Na stadion bundesligového klubu v roli diváka patrně nezavítá, v hlavě se mu ale jistě bude honit, co by ho čekalo, kdyby měl jeho příběh šťastný konec. Realita je jiná a Nigerijec se musí soustředit na to, aby se v plné síle vrátil na hřiště. A pak se pokusil zaujmout natolik, aby se třeba dočkal pohádkové šance číslo 2.