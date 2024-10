Fotbalisté Viktorie Plzeň rozehráli Evropskou ligu úspěšně, když ze hřiště bundesligového Frankfurtu přivezli minulý týden cennou remízu 3:3. Získaný bod na hřišti jednoho z hlavních favoritů soutěže dodal Západočechům sebevědomí, nyní však potřebují výsledek potvrdit v domácím utkání s Ludogorcem Razgrad. Hru Viktorie i to, co by měla udělat, aby proti bulharskému soupeři uspěla, rozebral pro Livesport Zprávy její bývalý hráč Tomáš Hořava (36).

Hořava strávil v Plzni osm sezon a pamatuje i střet s Razgradem v roce 2016, kdy Viktoria potkala bulharský tým v kvalifikaci Ligy mistrů. Tehdy dvojzápas nezvládla a po prohře 0:2 a remíze 2:2 nakonec mezi elitu postoupil soupeř.

"V Razgradu se hodně střídají trenéři, mají spoustu zahraničních hráčů, věří se tam Brazilcům. Ta strategie je hodně podobná tomu, jak jejich tým vypadal před osmi lety, když jsem ještě za Viktorii nastupoval. Ale myslím, že Slavia před týdnem ukázala, kde jsou zranitelní. Dynamický a nátlakový fotbal na Ludogorec funguje a myslím, že je to i cesta pro Plzeň," říká muž, který se dnes věnuje trénování dětí.

Preview zápasu Plzeň – Razgrad Livesport

Plzeň jste opustil před třemi lety a zároveň jste ukončil svou hráčskou kariéru. Jak se vám líbí dnešní Viktoria?

"Myslím, že dnes má svůj fotbal založený na dobrém rozestavení i dobré taktice. Už nějaký čas hraje pod trenérem Koubkem, který navázal na práci Michala Bílka. Tudíž všichni vědí, co mají hrát, znají své pozice. Zároveň má Plzeň zajímavé hráče na různých postech, jsou to většinou dynamičtí a originální fotbalisté a silné individuality."

Relativně rychle se do sestavy zapracovali stoper Svetozar Markovič a útočník Prince Adu. Čím to, že se Plzni daří nové hráče tak rychle adaptovat?

"Myslím, že právě tito dva měli velkou výhodu v tom, že kluci, kteří na daných postech hráli před nimi, měli nějakou konkrétní roli. A když se místo uvolnilo, chytili šanci a rychle zapadli i do systému. Podávají dobré výkony a zaslouženě si drží místo v sestavě. Díru po Robinu Hranáčovi nebo Tomáši Chorém, i když ten byl trochu jiný typ útočníka než Prince Adu, dokázali zalepit."

Plzeň remizovala ve Frankfurtu. Myslíte, že jí pomohlo i to, jak soupeř utkání pojal?

"Pravda je, že když soupeř zaleze, což se v lize stává docela často, má s tím Viktorka větší problémy, než když si to s ní někdo rozdá na férovku. I z toho těžila ve Frankfurtu, svědčí jí hra do otevřené obrany."

Proti Razgradu však zřejmě obranný val bude muset dobývat.

"Na hře, kdy musí se prosadit proti zatažené defenzivě, se určitě ještě v průběhu dalších měsíců bude pracovat. Ale myslím, že Razgrad nepřijede jenom bránit. Ví, že potřebuje sbírat body a Plzeň možná považuje za jeden z týmů, proti němuž by se mu to mohlo povést."

Přesto, měl by trenér Koubek něco změnit, aby měla Plzeň větší šanci tentokrát na tříbodový zisk?

"Myslím, že bude chtít, aby kluci byli aktivní a hráli dopředu. Bez dynamiky, bez běhání a ochoty to dneska prostě nejde. Ale nemám pocit, že by se mělo něco významně měnit. Rozestavení a systém funguje, hráči mají slušnou formu a potvrzují své výkony dlouhodobě. Takže spíš bude potřeba zaměřit se na nějaké prvky při standardních situacích. Ty mohou být rozdílovou věcí."