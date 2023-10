Trpišovský: V Římě nás čeká velký zápas ve fotbalovém chrámu, Mourinho je vzor i legenda

Plný dojmů byl na středeční tiskové konferenci před duelem Evropské ligy na hřišti AS Řím trenér Slavie Jindřich Trpišovský (47). Okouzlil jej Olympijský stadion pro takřka 70 tisíc diváků, kde sešívaní v roce 1996 dosáhli na historický postup do semifinále Poháru UEFA. Trpišovský vyhlíží souboj s Josém Mourinhem (60), jehož považuje za největší trenérskou legendu a jeden ze svých vzorů. Zároveň podle tradice odtajnil dvě jména v sestavě, od začátku nastoupí obránce Tomáš Vlček (22) a univerzál Lukáš Masopust (30).

"V Římě jsem poprvé, hned to na mě dýchlo. Miluji tyhle staré stadiony, kromě zápasu samotného je pro mě návštěva takového historického fotbalového chrámu vždy největším zážitkem. Člověk si představuje, co se tady všechno odehrálo za sportovní utkání. Jsem úplně nadšený, stejně jako celá výprava," popisoval Trpišovský novinářům. "Hrajeme ve fotbalovému svatostánku proti týmu Josého Mourinha. Hrozně se těším. Přirovnal bych to k Lize mistrů a zápasům s Interem Milán, Barcelonou a Dortmundem."

Trpišovský přiznal, že Mourinho byl jeho vzorem v začátcích trenérské kariéry. Portugalec získal v kariéře více než tři desítky trofejí včetně dvou za triumf v Lize mistrů. Nyní se proti sobě utkají v duelu dvou stoprocentních týmů o první místo skupiny G.

Tabulka skupiny G. Livesport

"Pro mě je největší trenérská legenda. Trenér mého fotbalového dospívání. Díval jsem na zápasy Chelsea s Petrem Čechem a Didierem Drogbou, na celou tu éru. Se Slavií jsme sedmým rokem v Evropě, ale tohle je největší trenérská legenda, ikona, která se proti nám postaví. Když jeho jméno řeknete v jakékoliv zemi, vísce, kdekoliv na světě, tak každý bude vědět, kdo to je," neskrýval obdiv.

"Určitě jsem si od něj něco vzal. Mám o něm i dvě knížky, taková vyprávění. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak jsem se od Mourinha vždycky učil vztahu s kabinou a vzájemnému respektu s hráči," zmínil.

Svérázný kouč ale během dvou zápasů se Slavií přímo na lavičce nebude, jelikož si odpykává čtyřzápasový trest za urážku rozhodčího po finále Evropské ligy. V médiích Mourinho Slavii opakovaně chválil. "To asi neviděl náš zápas v Teplicích," připomněl Trpišovský s úsměvem nedávnou bezbrankovou remízu na severu Čech. "Byla to od něj hezká slova. My se je zítra a za dva týdny v Praze musíme pokusit co nejvíce naplnit. Potvrdit to na hřišti, to by pro nás bylo to největší vyznamenání," uvedl.

"Moje největší přání je, abychom hráli odvážně, protože pro spoustu hráčů to bude premiéra před takovou kulisou. Budeme se snažit postavit AS jako rovný rovnému, být aktivní a přispět k tomu, aby si lidé ten zápas zapamatovali," řekl bývalý kouč Žižkova nebo Liberce.

K dispozici bude mít takřka kompletní pohárový kádr. "AS Řím uzdravuje, takže kromě Petra Ševčíka je tým kompletně zdravý," ujistil Trpišovský a v duchu tradice poslední zápasů v Evropě prozradil i některá jména v základní sestavě. "Bude hrát Tomáš Vlček a od začátku nastoupí i Lukáš Masopust, znovu na trochu netradičním postu."

Slávisté budou chtít navázat na historický úspěch svých předchůdců, kteří před více než 27 lety na Olympijském stadionu navzdory prohře 1:3 po prodloužení slavili postup do semifinále Poháru UEFA. "V klubu pamětníci jsou, já koukal doma v obýváku u televize, ostatně jako na všechny fotbaly v tu dobu. V prodloužení z jediné akce po nákopu od gólmana prodloužil Jirka Štajner na Jirku Vávru, který dal gól, byl to blesk z čistého nebe. Utkání, které si historie pamatuje jako slavnou prohru,“ dodal Trpišovský.