Dybalu čeká až měsíční pauza, hvězda AS Řím nejspíš vynechá bitvu se Slavií

Fotbalistům AS Řím v domácím duelu Evropské ligy proti pražské Slavii pravděpodobně nepomůže ofenzivní opora Paulo Dybala (29). Argentinský mistr světa si v nedělním ligovém utkání s Cagliari (4:1) poranil vaz v koleni a podle agentury ANSA ho čeká zhruba měsíční pauza.

Římané v přímém souboji o čelo skupiny G přivítají Slavii 26. října. Dybalův start je v ohrožení i pro odvetu v Edenu, která je na programu o dva týdny později.

Dybala přestoupil do AS Řím před minulou sezonu z Juventusu, za který nastřílel 115 soutěžních branek a získal s ním pět ligových titulů. "Vlkům" pomohl do finále Evropské ligy, v němž jeho tým podlehl po penaltovém rozstřelu Seville. Devětadvacetiletý ofenzivní univerzál dosud odehrál za AS 45 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 20 gólů a deset asistencí. V aktuální sezoně se trefil dvakrát.