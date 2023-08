Videorozhodčí stál tentokrát při mně, těšilo Jurečku. Fanoušci? Klobouk dolů, chválil

Václavu Jurečkovi (29) se ulevilo poté, co vyrovnávacím gólem pomohl Slavii k remíze 1:1 s Dniprem v odvetě 3. předkola Evropské ligy a k postupu. Až v šestém soutěžním zápase sezony poprvé skóroval. Nejlepší střelec minulého ligového ročníku si v rozhovoru s novináři pochvaloval, že tentokrát při něm stál videorozhodčí, který opravil sudího na trávníku signalizujícího ofsajd a doporučil branku uznat. Jurečka věří, že po prvním gólu se znovu rozstřílí.

"Těší mě, že mi to tam spadlo. Videorozhodčí stál tentokrát při mně, jsem ale hlavně rád, že se mi podařilo pomoci týmu. Gól nám dodal jistotu a zbytek zápasu jsme si už pohlídali," citoval slávistický web Jurečku po utkání v Košicích, kde má Dnipro domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

Na začátku 53. minuty poslal do sítě míč po kolmici od Lukáše Provoda, španělští sudí na trávníku ale nejprve signalizovali ofsajd. "Situace byla hraniční. V první fázi jsem myslel, že to ofsajd není. Takže jsem se soustředil na to, ať to dobře dohraju. To se povedlo. Pak jsem strašně rád, že mi VAR (videorozhodčí) gól uznal," pochvaloval si Jurečka.

Český reprezentant skvělým závěrem minulé sezony získal pomyslnou korunu pro krále prvoligové střelecké tabulky, v úvodních pěti soutěžních zápasech tohoto ročníku se ale neprosadil. "Podobnou situaci jsem zažil i na Slovácku, zkraje ročníku se mi tenkrát také příliš střelecky nedařilo. Věděl jsem, že nesmím propadnout panice a musím se to snažit urvat, což se v důležitý moment naštěstí podařilo," uvedl Jurečka.

"Cítím úlevu, že jsem to konečně protrhl. Také minulou sezonu jsem gólově otevřel v Evropě, tak doufám, že nabere stejný směr. Snad mi to pomůže do další práce," doplnil bývalý útočník Slovácka.

Těší ho, že má stále důvěru trenérů. "Moc jim za to děkuji. Některá utkání nebyla z mé strany optimální, trenéři mě ale stejně podrželi a mně se jim to teď podařilo alespoň částečně splatit," pochvaloval si Jurečka.

Po domácím vítězství 3:0 si jeho tým odvetu mírně zkomplikoval inkasovaným gólem v první minutě nastavení úvodního dějství. "Výsledek z úvodního zápasu mohl napovídat tomu, že bychom mohli odvetu trošku podcenit. Opak byl ale pravdou, něco takového jsme nechtěli dopustit. Začátek byl sice slabší, ale potom už jsme si to zkušeně pohlídali. Gól do šatny je vždy náročný na psychiku, nám se na něj ale naštěstí podařilo zareagovat. Zbytek utkání byl už v naší režii," dodal Jurečka.

V závěrečném 4. předkole si Pražané zahrají o účast ve skupině s jiným ukrajinským týmem Zoryou Luhansk. "Další kolo jsme příliš neřešili, důležitá pro nás byla hlavně odveta s Dniprem. Trenéři nás na čtvrtek určitě dobře připraví, cíl je jasný. Nejdříve ale musíme zvládnout nedělní (ligový) duel s Baníkem Ostrava," poznamenal Jurečka.

Ocenil, že za jeho týmem dorazila do Košic více než tisícovka fanoušků. "Neskutečné, klobouk dolů, že vyrazili takovou dálku (vlakem). Zase a znovu jsme se cítili jako doma," pochvaloval si Jurečka.

