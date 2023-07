Národní liga viděla na úvod sezony skvělý obrat Jihlavy, tři body zařídil v nastavení Franěk

Jihlava v úvodním utkání nového ročníku Fortuna národní ligy zvítězila nad Opavou 2:1. V zápase dvou rozdílných poločasů otevřel skóre Filip Blecha (26), jenž přišel do slezského klubu z pražské Slavie před pouhými třemi dny. Domácí však dokázali odpovědět zásluhou úspěšně proměněné penalty Jakubem Selnarem (23). O chvíli později měli možnost pokutového kopu také Slezané, Matěj Hýbl ale zamířil pouze do tyče. O výhře Jihlavy v emotivním střetnutí tak rozhodl v nastaveném čase Tomáš Franěk (21).

Po opatrném úvodu, během kterého si ani jeden z týmů nedokázal vypracovat delší tlak, se ve 12. minutě rozhodl prolomit střelecké prázdno Lukáš Fila. Jeho dalekonosná rána však cíl minula o několik metrů. Po půlhodině hry se po rychlém protiútoku odhodlal ke střele Selnar, jenže ani jeho pokus nevyvedl brankáře Adama Richtera z míry.

Největší šanci prvního poločasu si pak po rohovém kopu ve 37. minutě vytvořila Vysočina, obětavá obrana Opavy ale balon v cestě do sítě zastavila.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran zahrozili jako první domácí. V 50. minutě vypálil pohotově z otočky po závaru ve vápně kapitán Jihlavy Filip Vedral, ale ani tato střela se mezi tři tyče nevešla. O chvíli později vyrazil brankář Richter pokus Fily a následná dorážka orazítkovala horní tyč. Slezanům stačila na vstřelení gólu první větší příležitost. V 69. minutě rozveselil hrstku opavských příznivců přesnou ranou na zadní tyč Blecha, který se trefil hned ve svém prvním zápase v novém působišti.

O 11 minut později si však po závaru před brankou vybojovali domácí pokutový kop. K němu se postavil Selnar a tvrdou ranou do pravého dolního rohu nedal Richterovi šanci. V 86. se kopala penalta i na druhé straně po faulu na Samuela Šiguta. Hýbl však nasměroval míč jen do levé tyče brány Pavla Soukupa. V nastaveném čase nakonec rozhodl o výhře domácích prudkou střelou do pravého horního rohu střídající Franěk.

