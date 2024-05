Další loučení ve fotbalovém Slovácku. Bývalý reprezentant Kadlec končí úspěšnou kariéru

Obránce fotbalového Slovácka Michal Kadlec (39) po sezoně uzavře úspěšnou kariéru. Oznámil to ve videu, které klub sdílel na sociálních sítích. Bývalý český reprezentant v dresu Sparty dvakrát ovládl českou nejvyšší soutěž a s Fenerbahce získal turecký titul. Na sklonku kariéry se vrátil do mateřského Slovácka, kterému pomohl k historickému triumfu v Českém poháru.

"Rozhodl jsem se, že po sezoně ukončím svou profesionální kariéru. Končím na stadionu, kde jsem nakoukl do velkého fotbalu a kde jsem na závěr kariéry zvedl svou poslední trofej. Nikdy na to nezapomenu a všem za to moc děkuji," řekl Kadlec.

Obránce s 67 starty v národním týmu do prvoligové kabiny v Uherském Hradišti nakoukl už v 17 letech a v mateřském klubu působil až do sezony 2004/2005. Ve dvaceti ho čekal první velký přestup do pražské Sparty. Během pěti let na Letné se odrazil do reprezentace a řekl si o angažmá v bundesligovém Leverkusenu.

Mezi německou elitou odkopal před svým odchodem do Turecka pět sezon a s klubem si zahrál i slavnou Ligu mistrů. V istanbulském Fenerbahce zvedl nad hlavu turecký pohár i ligový titul a v jednatřiceti letech se vrátil do Sparty. V té po návratu žádnou trofej nezískal, vše si ale vynahradil v ročníku 2021/2022 v mateřském Slovácku. Tomu pomohl k vítězství v MOL Cupu a zahrál si s ním základní skupinu Evropské konferenční ligy.

V české nejvyšší soutěži Kadlec odehrál 321 zápasů a vstřelil 13 branek. Naposledy nastoupil 10. února proti Pardubicím. Pak se podrobil operaci Achillovy šlachy, která ho trápila delší dobu. Od té doby je mimo hru.

Za reprezentaci nastupoval v letech 2007 až 2016 a v 67 zápasech dal osm gólů. Zahrál si na evropských šampionátech v letech 2008 a 2012.