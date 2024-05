Krejčí se po kontroverzním podpisu dresu distancoval od rasismu: Tyhle věci si musím hlídat

Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí (25) uznal, že musí být zodpovědný za to, co podepisuje, od projevů rasismu se však distancoval. Český reprezentant tak zareagoval na fotografii, která koluje na sociálních sítích. Po sobotním utkání v Mladé Boleslavi, kde si Letenští výhrou 5:0 zajistili obhajobu ligového titulu, jednomu z fanoušků podepsal sparťanský dres s číslem 88 a nápisem "Jude Slavie" místo jmenovky. Pětadvacetiletý obránce ujistil, že podobné věci si příště ohlídá.

Na kontroverzi poukázali uživatelé na sociální síti X. Na podepisovaném dresu byl nejen antisemitský nápis "Jude Slavie", ale také číslo 88, které neonacisté využívají k pozdravu Heil Hitler. Policie se Krejčího jednáním nezabývá. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík ČTK řekl, že podle kriminalistů není trestné.

"Po venkovních zápasech se všichni snažíme co nejdéle trávit čas s fanoušky a věnovat jim chvilku času, aby se s námi mohli potkat, vyfotit, podepsat," uvedl Krejčí, jenž nemá účet na X, prostřednictvím ředitele komunikace Sparty Ondřeje Kasíka.

Dres podepsal Krejčí ve chvíli, kdy hráči po úvodních oslavách v šatně mířili do týmového autobusu a chystali se návrat do Prahy. "Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celý rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo, pokud možno, na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme… A nikdy by mě nenapadlo, že by tohle někdo mohl zneužít proti nám," uvedl Krejčí v prohlášení.

"Tímto vším ale neobhajuju to, že jsem zodpovědný za to, co podepisuju, co dělám a jak se chovám. Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoli rasistických názorů. Respekt rivalovi za těžkou bitvu o titul a přeju všem, ať se daří," dodal Krejčí.

Antisemitský pokřik "Jude Slavie" nadále používá část letenských fanoušků, přestože Sparta se proti němu dlouhodobě vymezuje. "Tímto pokřikem dehonestujeme sami sebe, slavnou historii klubu a hodnoty ACS. Tento pokřik neškodí Slavii, ani jejím fanouškům. Nevypovídá nic o klubu z Vršovic. Vypovídá o nás," uvedla Sparta již před pěti lety na svém webu v dopise fanouškům.